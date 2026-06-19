Izrael nikada nije tražio od SAD-a da se bori uz Tel Aviv u Libanu, Siriji i Gazi i neće se povući iz sigurnosnih zona, poručio je Katz

Izraelski ministar odbrane nakon američkih kritika: Niko nam ne može govoriti šta da radimo Izrael nikada nije tražio od SAD-a da se bori uz Tel Aviv u Libanu, Siriji i Gazi i neće se povući iz sigurnosnih zona, poručio je Katz

Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je kasno u četvrtak da će Izrael odmah i silovito odgovoriti ako Iran napadne, poručivši da niko ne može govoriti Izraelu šta da radi.

"Ako Iran napadne nas, odmah ćemo djelovati i odgovoriti silom. Niko nam ne može govoriti šta da radimo i to smo već dokazali", rekao je Katz u intervjuu za Channel 14.

"Sve sposobnosti postoje i dalje se razvijaju", dodao je Katz, navodeći da Izrael može odgovoriti odmah ili djelovati kasnije.

"Nikada nismo tražili od SAD-a da se bore s nama protiv Hezbollaha u Libanu, protiv džihadističkih elemenata u Siriji ili protiv Hamasa u Gazi. To radimo sami", tvrdio je Katz.

"Očekivali smo, i još uvijek očekujemo, da SAD podrži naše pravo i pruži diplomatski kišobran, a ne vojni, za djelovanje protiv svih ovih neprijatelja", dodao je.

"U Libanu, Siriji i Gazi nećemo se povući iz sigurnosnih zona. Ne u Siriji, ne u Gazi i ne u Libanu, nećemo otići odatle ni pod kojim uslovima", rekao je Katz.

Izjava dolazi nekoliko dana nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju kojim se nastoji okončati sukob na svim frontovima, uključujući Liban. Izraelski zvaničnici kritikovali su tu odluku i poručili da neće poštovati odredbe sporazuma, što je izazvalo oštru reakciju američkog potpredsjednika JD Vancea.

Govoreći ranije u Bijeloj kući, Vance je oštro kritikovao članove izraelske vlade zbog napada na dogovor između Washingtona i Teherana.

"Da sam u kabinetu izraelske vlade, ne bih napadao jedinog snažnog saveznika kojeg imam u cijelom svijetu", rekao je Vance.

Vance je rekao da su pojedini izraelski zvaničnici direktno lično napali predsjednika Sjedinjenih Država.

Pakistanski posrednik je zvanično saopćio da je memorandum stupio na snagu, uz plan da Iran počne ponovno otvarati Hormuški moreuz za pomorski saobraćaj, dok SAD počinje ukidati pomorsku blokadu Teherana.

I pored američko-iranskog sporazuma koji, prema izvještajima, uključuje odredbe o okončanju neprijateljstava u Libanu, izraelski napadi su nastavljeni i nakon ponoći.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, izraelska vojna ofanziva u Libanu od 2. marta ubila je 3.912 ljudi, ranila 11.873 i raselila više od milion stanovnika.

Izrael također održava prisustvo u Siriji. Iako nova sirijska administracija nije iznosila prijetnje prema Izraelu, izraelske snage su izvele zračne napade u Siriji nakon svrgavanja Bashara al-Assada, pri čemu su ubijani civili i gađani vojni ciljevi, oprema i municija.

Osim toga, Izrael okupira palestinske i libanske teritorije i odbija povlačenje ili uspostavljanje palestinske države, kako je predviđeno relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija.