Nema ograničenja za vojnike IDF-a u Libanu da djeluju kako bi uklonili prijetnje, dodaje Israel Katz

Izraelski ministar odbrane kaže da se vojska neće povući s okupirane teritorije u južnom Libanu Nema ograničenja za vojnike IDF-a u Libanu da djeluju kako bi uklonili prijetnje, dodaje Israel Katz

Izraelska vojska se neće povući s teritorije okupirane u južnom Libanu, izjavio je u nedjelju izraelski ministar odbrane Israel Katz, prenosi Anadolu.

„Prekid vatre proglašen jučer ostavlja IDF (vojsku) na svim pozicijama unutar sigurnosne zone koja štiti sjeverne zajednice“, naveo je Katz u saopštenju koje je prenio novinski portal The Times of Israel.

Vojska se „neće povući iz sigurnosne zone u Libanu“, dodao je on.

Ova izjava je data u trenutku kada su u nedjelju u Švicarskoj započeli pregovori između SAD-a i Irana s ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma između dvije strane.

Privremeni sporazum između Washingtona i Teherana pozivao je na obustavu svih neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

Katz je tvrdio da izraelske snage nemaju „nikakva ograničenja“ u Libanu.

„Nije bilo niti ima bilo kakvog ograničenja za vojnike IDF-a u Libanu da djeluju u cilju uklanjanja prijetnji“, rekao je on.

„Kao što smo premijer Benjamin Netanyahu i ja jasno stavili do znanja, Izrael se neće povući iz sigurnosne zone u Libanu“, poručio je Katz.

Njegovi komentari uslijedili su nakon velike izraelske eskalacije u Libanu u petak i subotu, tokom koje je izraelska vojska izvela više od 200 udara širom južnih i istočnih dijelova zemlje, tvrdeći da cilja položaje Hezbollaha. Dopisnici Anadolije izvijestili su da je većina napada pogodila kuće i civilnu infrastrukturu.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Libana, u udarima u petak i subotu poginulo je 105 ljudi, a povrijeđeno više od 150 drugih.

Izraelski napadi u Libanu ubili su blizu 4.000 ljudi, a povrijedili više od 12.000 drugih od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.

Izrael nastavlja okupirati područja u južnom Libanu, od kojih neka drži decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023–2024. godine.