- Itamar Ben-Gvir je pozvao premijera Netanyahua da Trumpu poruči kako Izrael odbacuje primirje u Libanu

Izraelski ministar odbacio primirje, rekao da bi Liban trebao biti izraelsko igralište - Itamar Ben-Gvir je pozvao premijera Netanyahua da Trumpu poruči kako Izrael odbacuje primirje u Libanu

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir u ponedjeljak je pozvao na odbacivanje bilo kakvog sporazuma o primirju u Libanu, poručivši da bi ta arapska zemlja "trebala biti izraelsko igralište".

"Izrael ne može pristati na primirje u Libanu", rekao je ekstremno desni ministar u intervjuu za izraelski javni servis KAN.

Pozvao je premijera Benjamina Netanyahua da američkom predsjedniku Donaldu Trumpu prenese izraelsko odbacivanje bilo kakvog primirja u Libanu.

"Trump je istinski prijatelj i moramo se prema njemu odnositi ljubazno i srdačno, ali mu moramo reći da ne možemo pristati na primirje u Libanu", rekao je Ben-Gvir.

"Mi donosimo odluke i naši vojnici postižu dobre rezultate", dodao je.

Njegovo protivljenje dolazi usred sve većih nesuglasica unutar izraelskih političkih i sigurnosnih krugova u vezi s memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana te mogućim posljedicama tog sporazuma na okončanje rata na libanskom frontu.

Izrael i Liban trebali bi u utorak u Washingtonu održati petu rundu direktnih pregovora. Predstojeći razgovori slijede nakon četiri prethodne runde koje su počele u aprilu kao dio procesa usmjerenog na okončanje izraelskog rata u Libanu.

Pregovori uz posredovanje SAD-a odvijaju se u trenutku kada u Izraelu raste kritika na račun načina na koji Washington vodi razgovore s Iranom i Hezbollahom.

Izraelski portal i24NEWS, pozivajući se na izraelske zvaničnike, objavio je da Tel Aviv strahuje kako bi sporazum između SAD-a i Irana mogao ojačati Teheran i njegove saveznike u regiji.

Zvaničnici tvrde da administracija Donalda Trumpa i njen pregovarački tim "pogrešno razumiju ideologiju koja pokreće Teheran i Hezbollah".

"Trump ne govori šiitski", naveli su oni, aludirajući na ono što smatraju nerazumijevanjem prirode iranskog sistema i Hezbollaha.

U subotu je i24NEWS, pozivajući se na neimenovane visoke izraelske zvaničnike, objavio da je "premijer Benjamin Netanyahu naložio ministrima da izbjegavaju lične napade na Trumpa".

Prema zvaničnim podacima Libana, izraelski napadi od 2. marta usmrtili su više od 4.100 ljudi i ranili više od 12.000.

Izrael i dalje okupira područja na jugu Libana, od kojih neka drži decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023–2024. godine.