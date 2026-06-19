Izraelski ministar nacionalne sigurnosti poručio da cijeli Liban mora gorjeti nakon pogibije vojnika Za svaku suzu izraelske majke, hiljadu libanskih majki mora plakati, poručio je Itamar Ben-Gvir

Krajnje desničarski izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je u petak na intenziviranje napada na Liban nakon što je izraelska vojska saopćila da su četiri vojnika poginula u borbama na jugu zemlje.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Ben-Gvir je poručio da Izrael treba snažno odgovoriti uprkos međunarodnim pritiscima.

"Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora cijelom svijetu jasno staviti do znanja da krv naših sinova i sigurnost naših građana nisu nešto čega se možemo odreći. Cijeli Liban mora gorjeti", napisao je.

"Naša najviša dužnost je zaštita građana Izraela i vojnika IDF-a (izraelske vojske), a ta obaveza ima prednost nad svim drugim razmatranjima", dodao je.

Ben-Gvir je naveo da je svoj stav direktno prenio premijeru Benjamin Netanyahu.

"Rekao sam premijeru, čak i tokom naših privatnih sastanaka da za svaku suzu izraelske majke, hiljadu libanskih majki mora plakati", rekao je.

Pozivajući na još žešće napade, krajnje desni ministar dodao je da je na Bliskom istoku potrebno podivljati, uništavati i slomiti teror.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je izraelska vojska objavila da su četiri vojnika poginula tokom sukoba u južnom Libanu, u jeku kontinuiranih tenzija duž izraelsko-libanske granice.

Uprkos američko-iranskom sporazumu za koji je objavljeno da sadrži odredbe usmjerene na okončanje neprijateljstava u Libanu, izraelski napadi nastavljeni su i nakon ponoći.

Ranije u petak najmanje 24 osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u nizu izraelskih napada na jug Libana, prema navodima libanske državne novinske agencije.

Agencija je saopćila da su napadi pogodili naseljene kuće u mjestima Al-Sharkija, Haruf i Kfar Sir u okrugu Nabatieh, pri čemu se više osoba još vodi kao nestalo.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, u izraelskoj vojnoj ofanzivi u Libanu, koja je počela 2. marta, poginulo je 3.912 osoba, ranjeno 11.873, dok je više od milion stanovnika raseljeno.

Tokom posljednje vojne kampanje izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.