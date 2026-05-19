Izraelski ministar finansija potvrdio da je za njim izdat nalog za hapšenje od strane Međunarodnog krivičnog suda

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich izjavio je u utorak da je obaviješten o međunarodnom nalogu za hapšenje koji je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud (ICC), javlja Anadolu.

"Sinoć sam obaviješten da je tužilac antisemitskog suda u Hagu podnio zahtjev za tajni međunarodni nalog za hapšenje protiv mene", rekao je Smotrich na konferenciji za novinare, kako je prenio dnevnik "Yedioth Ahronoth".

Smotrich je ovaj potez opisao kao pokušaj "nametanja politike sigurnosnog samoubistva putem sankcija i naloga za hapšenje".

"Nećemo prihvatiti licemjerne diktate pristrasnih tijela koja se više puta protive državi Izrael", dodao je, rekavši da "veliki dio evropskih zemalja nikada nije prednjačio u ljubavi prema Sionu."

"Licemjerje i dvostruki standardi postali su obilježje mnogih zemalja", dodao je.

U nedjelju, dnevni list "Haaretz", pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, objavio je da je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (ICC) zatražio zapečaćene naloge za hapšenje "neodređenog broja izraelskih zvaničnika".

Nalozi bi se odnosili na tri izraelska vojna zvaničnika i dva političara, rekao je izvor, dodajući da vrijeme podnošenja zahtjeva ostaje nepoznato.

Smotrich je rekao da će potpisati nalog za deložaciju palestinskog beduinskog sela Khan al-Ahmar na okupiranoj Zapadnoj obali nakon što sazna za zahtjev za nalog.

Međutim, napomenuo je da "potpisivanje naloga za evakuaciju nije u nadležnosti ministra finansija".

Oko 200 Palestinaca živi u beduinskoj zajednici u limenim kućama i šatorima i godinama se suočavaju s pokušajima raseljavanja povezanim s ilegalnim izraelskim projektom naseljavanja poznatim kao "E1".

Khan al-Ahmar je okružen ilegalnim izraelskim naseljima i nalazi se u području koje je Izrael ciljao za implementaciju projekta.

Plan uključuje izgradnju više od 3.500 ilegalnih naselja s ciljem povezivanja naselja Maale Adumim s Istočnim Jerusalemom, izolacije grada od palestinske okoline i efektivne podjele okupirane Zapadne obale na dva dijela.

Projekat se suočio sa širokim međunarodnim protivljenjem jer se njegova provedba smatra potkopavanjem rješenja o dvije države i uspostavljanjem palestinske države uz Izrael.