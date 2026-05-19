Izraelski ministar Ben-Gvir oštro kritikovao ICC, obećao eskalaciju protiv Palestinaca

Lina Altawell
19 Maj 2026•Ažuriranje: 19 Maj 2026
Krajnje desničarski izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir napao je Međunarodni krivični sud kasno u ponedjeljak i obećao da će nastaviti eskalaciju protiv Palestinaca nakon što je u izvještajima navedeno da sud razmatra izdavanje međunarodnog naloga za njegovo hapšenje, javlja Anadolu.
Ranije u ponedjeljak, britanski "Middle East Eye" objavio je da je sudu podnesen zahtjev za izdavanje zapečaćenih naloga za hapšenje Ben-Gvira i izraelskog ministra finansija Bezalela Smotricha zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti protiv Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali.
U izvještaju nije navedeno ko je podnio zahtjev, a ni Međunarodni krivični sud ni izraelska vlada još se nisu službeno oglasili.
"Ne bojim se i nisam odvratan. Nijedan nalog iz Haga neće me odvratiti od daljnjeg vođenja ofanzivne politike protiv terorista", rekao je Ben-Gvir.
"Žao mi je što ću razočarati te 'tragače za pravdom', neću se izviniti, neću trepnuti i neću stati."
Palestinske i međunarodne organizacije za ljudska prava sve češće traže hapšenje Ben-Gvira, optužujući ga za huškačku retoriku protiv palestinskih zatvorenika i zalaganje za zakon kojim bi se omogućilo pogubljenje zatvorenika u izraelskom parlamentu.
Tokom izraelskog genocidnog rata u Gazi, Ben-Gvir je više puta podsticao nasilje nad Palestincima u enklavi i podržavao pozive na njihovo prisilno raseljavanje.
U novembru 2024. godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Uz podršku SAD-a, Izrael je pokrenuo rat protiv Gaze 8. oktobra 2023. godine. U ofanzivi je ubijeno više od 72.000 Palestinaca i ranjeno više od 172.000 drugih, većinom žena i djece, dok je uništeno 90 posto civilne infrastrukture.
Od tada, prema službenim palestinskim podacima, u napadima izraelske vojske i okupatora na okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno je 1.162 Palestinca, oko 12.245 je ranjeno, a uhapšeno je gotovo 23.000 ljudi.