Izraelski mediji: Netanyahu želi iskoristiti sastanak s Trumpom za predizborne svrhe Raste neizvjesnost oko termina susreta, dok mediji navode i tenzije između Washingtona i Tel Aviva

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu planira da predstojeći sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom iskoristi kao političku prednost uoči izbora u Izraelu, zakazanih za oktobar 2026. godine, prenose izraelski mediji.

Prema navodima izraelske štampe, Netanyahu sastanak u Washingtonu vidi kao priliku da naglasi snagu svog odnosa s Trumpom i iskoristi to u kampanji za parlamentarne izbore.

U međuvremenu, i dalje postoji neizvjesnost oko tačnog termina i organizacije sastanka.

Trump je sugerisao da bi susret mogao biti održan naredne sedmice, dok izraelski mediji navode da bi mogao biti i odgođen zbog nedostatka konkretnih priprema.

Netanyahuov ured saopćio je 3. jula da je izraelski premijer razgovarao telefonom s Trumpom te da je dogovoreno da će uskoro održati bilateralni sastanak.

- Suprotne informacije o terminu sastanka -

Trump je za američke medije izjavio da je Netanyahu zatražio sastanak u Bijeloj kući i da bi on mogao biti održan već naredne sedmice.

Istakao je da ima dobre odnose s Netanyahuom.

"Vrlo se dobro slažemo. Netanyahu zna ko je predsjednik", rekao je.

Također je nagovijestio da bi se sastanak mogao održati nakon njegovog povratka s NATO samita u Turskoj, koji je planiran za 7. i 8. juli.

Izraelski list "Maariv" je, pozivajući se na izvore, objavio da termin još nije određen te da pripreme za posjetu nisu počele, zbog čega je malo vjerovatno da će se sastanak održati naredne sedmice. List navodi da bi zbog Trumpovog učešća na NATO samitu sastanak mogao biti odgođen za narednu sedmicu.

- Sastanak u kontekstu kritika i rata u Gazi -

List "Haaretz" piše da bi ovo bio prvi sastanak Trumpa i Netanyahua od početka rata s Iranom u februaru te da Netanyahu pridaje veliki značaj popravljanju imidža svog odnosa s američkim predsjednikom.

Navodi se da se sastanak dešava u trenutku pojačanih kritika u SAD-u zbog izraelske politike prema Iranu i Gazi, uključujući optužbe da Trump previše slijedi Netanyahuove odluke.

Prema istom izvoru, Netanyahu planira da svoju predizbornu kampanju zasnuje na bliskoj saradnji s Trumpom u vezi s oblikovanjem Bliskog istoka, iako bi ishod sastanka mogao imati i negativne političke posljedice ako ne bude protekao u prijateljskom tonu.

- Raste nezadovoljstvo u Washingtonu -

Izraelska javna televizija KAN navodi da su odnosi između Washingtona i Tel Aviva dodatno napeti te da su pojedini Trumpovi saradnici izrazili razočaranje Netanyahuom.

Prema navodima medija, dio Trumpovih savjetnika smatra da izraelski premijer radi sve pogrešno, dok je u jednom telefonskom razgovoru Trump navodno oštro kritikovao Netanyahua zbog pitanja vezanih za Liban.

Televizija Kanal 12 također navodi da je većina visokih zvaničnika bliskih Trumpu razočarana Netanyahuovim potezima još od februara.