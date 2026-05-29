“Haaretz“ navodi da izraelski premijer ponovo rasplamsava sukobe u Gazi i Libanu nakon okončanja rata s Iranom

Izraelski list: Netanyahu produžava ratove radi političnih i ličnih interesa “Haaretz“ navodi da izraelski premijer ponovo rasplamsava sukobe u Gazi i Libanu nakon okončanja rata s Iranom

Izraelski list “Haaretz“ objavio je u petak da premijer Benjamin Netanyahu produžava ratove u Gazi i Libanu kako bi služili njegovim političkim i ličnim interesima.

“Nemoguće je ne posumnjati da krvoproliće služi političkim i ličnim ciljevima premijera“, navodi se u uredničkom komentaru lista.

Haaretz tvrdi da Netanyahu ponovo rasplamsava ratove u Gazi i Libanu nakon, kako navode, neuspjeha rata s Iranom i njegovog zaustavljanja od strane američkog predsjednika Donald Trump.

List ukazuje na razvoj događaja na jugu Libana, gdje je stotinama hiljada stanovnika naređeno da napuste područja južno od rijeke Zahrani nakon što je izraelska vojska proglasila to područje zonom borbenih djelovanja i najavila intenziviranje operacija protiv Hezbollah.

Navodi se da nedavni događaji, uključujući atentate u Bejrutu, ukazuju na ozbiljnu eskalaciju i sugeriraju pokušaj uvlačenja Hezbollaha u potpuni rat s Izraelom.

Urednički komentar također ističe Netanyahuovu izjavu da je vojsci naredio proširenje izraelske kontrole u Gazi sa 60 na 70 posto teritorije.

“Pod izgovorom ‘primirja’ u Libanu i Gazi, koje se nije poštovalo ni trenutka, vojska proširuje područja borbenih zona“, piše list.

Prema “Haaretzu“, Izrael eskalaciju u Libanu predstavlja kao pokušaj zaustavljanja napada dronovima Hezbollaha, dok je cilj u Gazi potkopavanje rastuće konsolidacije moći Hamasa.

“Umjesto da konačno prizna granice sile, vlada naređuje vojsci da pojača napade i produbi okupaciju“, navodi list.

“Haaretz“ rat u Libanu opisuje uzaludnim i besmislenim, uz ocjenu da niko ne zna njegove ciljeve, kamo vodi niti koliko će trajati.

“Takav rat mora odmah završiti. Svaki dodatni dan je još jedan dan bespotrebnog ubijanja“, navodi se u komentaru.

List je pozvao na smanjenje obima vojnih operacija, povlačenje trupa iz Libana i pokretanje direktnih pregovora s libanskom vladom.

“Haaretz“ je također upozorio na novu eskalaciju u Gazi.

“Ono što Izrael nije uspio postići tokom rata koji traje više od dvije godine, uz neselektivna masovna ubistva i sistematsko uništavanje cijelih gradova, sela, naselja i izbjegličkih kampova, neće biti ostvareno u novom ciklusu razaranja i ubijanja“, navodi list.

Novine su pozvale na podršku Trumpovoj inicijativi “Odbor za mir“ i zatražile napore za obuzdavanje dalje vojne eskalacije.

“Rat koji nema druge ciljeve osim brojanja tijela druge strane je rat koji nikada neće biti zadovoljen“, zaključuje se u komentaru.

“Što prije bude okončan, u Gazi i Libanu, to će izazvati manje štete“, dodaje se.

Primirje u Gazi stupilo je na snagu 10. oktobra 2025. godine, nakon dvije godine rata u kojem je, prema palestinskim vlastima, ubijeno više od 72.000 Palestinaca, dok je više od 172.000 ranjeno.

Od stupanja primirja na snagu, više od 900 Palestinaca ubijeno je u izraelskim kršenjima sporazuma, prema podacima Vladinog medijskog ureda u Gazi.