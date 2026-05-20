Izraelski Knesset u prvom čitanju podržao raspuštanje parlamenta Netanyahu nije prisustvovao glasanju zbog sastanka o sigurnosti, objavio je dnevni list "Yedioth Ahronoth"

Izraelski Knesset je u preliminarnom čitanju velikom većinom glasova usvojio prijedlog zakona o raspuštanju, čime je pokrenut proces koji bi mogao dovesti do prijevremenih izbora u Izraelu, uz dalja potrebna čitanja prije konačnog usvajanja, javlja Anadolu.



Predsjedavajući Knesseta Amir Ohana rekao je da je 110 zastupnika glasalo za prijedlog, dok se nijedan član nije protivio, prema službenom kanalu Knesseta.

Glasanje je prva faza u zakonodavnom procesu za raspuštanje Knesseta i potencijalno otvaranje puta za prijevremene izbore.

Prema dnevnim novinama "Yedioth Ahronoth", premijer Benjamin Netanyahu nije prisustvovao glasanju na plenarnoj sjednici Knesseta jer je imao sastanak o sigurnosti.

Prijedlog zakona o raspuštanju će i dalje zahtijevati dodatna čitanja prije nego što postane zakon.