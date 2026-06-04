Međunarodna zajednica smatra naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu i glavnom preprekom za rješenje s dvije države

Izraelski Knesset odobrio porezne olakšice za desetine ilegalnih naselja na Zapadnoj obali Međunarodna zajednica smatra naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu i glavnom preprekom za rješenje s dvije države

Izraelski Knesset u četvrtak je dao konačno odobrenje za zakone kojima se odobravaju poreske olakšice za desetine ilegalnih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

U saopštenju Knesseta se navodi da su zakonodavci odobrili prijedlog zakona u njegovom konačnom čitanju, dodjeljujući porezne beneficije ilegalnim naseljima koja se nalaze u onome što je nazvano „zonom istočne linije konfrontacije“.

Zakon su sponzorisali članovi Knesseta Zvi Sukkot, iz stranke Religijski cionizam koju predvodi ministar finansija Bezalel Smotrich, i Limor Son Har-Melech, iz krajnje desničarske stranke Jevrejska moć koju predvodi ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, zajedno s drugim zakonodavcima.

Prijedlog zakona je usvojen sa 32 glasa za i 23 protiv. Prema ovom zakonu, stanovnici će imati pravo na poreske olakšice tokom cijele poreske godine i mogu birati između dostupnih poreskih beneficija ukoliko ispunjavaju uslove za više od jednog izuzeća.

Predviđeno je da zakon stupi na snagu u januaru 2027. godine i da ostane na snazi do 31. decembra 2027. godine. On također ovlašćuje ministra finansija da, uz odobrenje Odbora za finansije Knesseta, produži njegovo važenje za dodatne periode od po najviše dvije godine.

U izvještaju objavljenom krajem maja, izraelska grupa protiv naselja Peace Now (Mir sada) navela je da će zakon klasifikovati desetine ilegalnih naselja kao područja čiji stanovnici imaju pravo na značajne poreske beneficije.

Grupa je napomenula da je prvobitni prijedlog zakona nastojao proširiti poreske beneficije na sva naselja, ali je sužen zbog visoke cijene i stručnih prigovora, pa se na kraju primjenjuje na 58 ilegalnih naselja.

Prema podacima organizacije Peace Now, ažurirana verzija prvenstveno uključuje ilegalna naselja u kojima je podrška stranci Religijski cionizam posebno snažna.

Međunarodna zajednica smatra naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu i glavnom preprekom za rješenje sukoba putem uspostavljanja dvije države.

Netanyahuova vlada otvoreno zagovara značajno proširenje ilegalnih aktivnosti naseljavanja otkako je stupila na dužnost krajem 2022. godine. Prema procjenama grupe Peace Now, više od 750.000 izraelskih okupatora živi na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.