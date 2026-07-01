Prema izraelskom zakonu, prijedlog mora proći još tri čitanja prije nego što postane zakon

Izraelski Kneset preliminarno odobrio zakon o zabrani ezana putem zvučnika Prema izraelskom zakonu, prijedlog mora proći još tri čitanja prije nego što postane zakon

Kneset je u srijedu odobrio prijedlog zakona kojim se nastoji zabraniti emitovanje muslimanskog poziva na molitvu (ezana) putem zvučnika, prema izvještajima izraelskih medija.

Dnevni list "Israel Hayom" izvijestio je da je Kneset odobrio prijedlog zakona u njegovom preliminarnom čitanju kako bi se pooštrila primjena zakona protiv onoga što je opisano kao "buka iz džamija".

Prijedlog zakona je usvojen sa 50 glasova za i 36 protiv u parlamentu koji ima 120 članova, prema listu "Yedioth Ahronoth".

Prijedlog, koji je podnijela stranka Otzma Yehudit, koju predvodi ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir, podržala je opoziciona stranka Yisrael Beiteinu desničarskog političara Avigdora Liebermana.

Prema izraelskom zakonu, prijedlog mora proći još tri dodatna čitanja prije nego što postane zakon.

Zabrana emitovanja ezana putem zvučnika bi u praksi oduzela njegovu funkcionalnu svrhu, jer on služi da obavijesti muslimane o vremenima molitve, a ne samo kao ritual unutar džamija.

Prema izraelskom Channelu 14, predloženo zakonodavstvo propisuje da nijedan sistem za pojačavanje zvuka ne može biti instaliran niti korišten u bilo kojoj džamiji bez izričitog prethodnog odobrenja.