Izraelski dron pogodio motocikl u južnom Libanu, poginule dvije osobe Izraelska vojska objavila je snimak drona kako progoni motocikl prije nego što je udario u njega

Izraelska vojska je u utorak saopćila da je ubila dva Libanca koji su vozili motocikl u južnom Libanu, što je novo kršenje trenutnog primirja, javlja Anadolu.

Glasnogovornik vojske Avichay Adraee rekao je da su snage 146. divizije ciljale dvije osobe naoružanim dronom dok su se kretale na motociklu u južnom Libanu.

Tvrdio je da su njih dvojica bili članovi Hezbollaha koji su se navodno približili izraelskim snagama koje djeluju u tom području.

Vojska je objavila snimak na kojem se vidi dron kako progoni motocikl prije nego što je udario u njega.

Hezbollah nije dao komentar na izvještaj.

Adraee je rekao da je protivtenkovska raketa koju je ispalio Hezbollah pala u blizini izraelskih snaga u južnom Libanu.

Nije bilo prijavljenih povreda.

Uprkos primirju objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja sa svakodnevnim napadima u Libanu i širokim rušenjem kuća u desetinama sela.

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je u ponedjeljak da je u protekla 24 sata ubijeno 17 osoba, čime je broj poginulih u izraelskim napadima od 2. marta porastao na 2.696, a 8.264 je povrijeđeno.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka decenijama, a druga od prethodnog rata između 2023. i 2024. godine, i napredovao je oko deset kilometara u libansku teritoriju tokom trenutne ofanzive.