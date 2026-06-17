- Izraelski doseljenici zapalili prostor za molitvu žena u džamiji u centralnom dijelu okupirane Zapadne obale i ispisali slogane na hebrejskom jeziku, rekli su lokalni izvori za Anadolu

Izraelski doseljenici zapalili prostor za molitvu žena u džamiji na okupiranoj Zapadnoj obali - Izraelski doseljenici zapalili prostor za molitvu žena u džamiji u centralnom dijelu okupirane Zapadne obale i ispisali slogane na hebrejskom jeziku, rekli su lokalni izvori za Anadolu

Izraelski doseljenici rano u srijedu zapalili su prostor za molitvu žena u džamiji u selu Jiljilya u centralnom dijelu okupirane Zapadne obale te ispisali slogane na hebrejskom jeziku na njenim zidovima.

Grupa doseljenika upala je u selo u zoru i zapalila džamiju, rekli su lokalni izvori za Anadolu.

Požar je u potpunosti uništio prostor za molitvu žena, a oštetio je i vanjski dio džamije, naveli su izvori.

Jiljilya je u posljednje vrijeme svjedok eskalacije napada doseljenika, dodali su.

Prošlog mjeseca doseljenici su napali selo i ukrali stado ovaca.

Na okupiranoj Zapadnoj obali zabilježen je porast napada izraelske vojske i doseljenika na Palestince i njihovu imovinu, uključujući paljevine, oduzimanje zemljišta i sprečavanje poljoprivrednika da pristupe svojoj zemlji, posebno u područjima u blizini naselja i ispostava.

Od 8. oktobra 2023. godine izraelska eskalacija na Zapadnoj obali usmrtila je 1.169 Palestinaca, a ranjeno je 12.666 osoba, dok je oko 23.000 ljudi uhapšeno, a 33.000 raseljeno, prema zvaničnim palestinskim podacima.