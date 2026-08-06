Izraelski doseljenici zapalili kuće i ranili šest Palestinaca na Zapadnoj obali Izraelske snage zauzele tri kuće i privele Palestince dok se racije nastavljaju širom okupirane teritorije

Izraelski doseljenici zapalili su nekoliko palestinskih kuća i ranili šest osoba tokom napada u srijedu na zajednicu Khirbet al-Tuba u području Masafer Yatta, južno od Hebrona, dok su izraelske snage pojačale racije širom okupirane Zapadne obale.

Palestinski Crveni polumjesec saopćio je da su njegove ekipe zbrinule šest osoba, uključujući tri žene, koje su zadobile modrice u napadu te ih prevezle u bolnicu.

Palestinska novinska agencija Wafa javila je da su naoružani doseljenici zapalili nekoliko kuća, zbog čega su žene i djeca pretrpjeli posljedice udisanja dima.

Izraelske snage također su izvele racije u nekoliko područja, uključujući Beit Fajjar južno od Betlehema te Kafr Malik i Deir Jarir istočno od Ramallaha, prema lokalnim izvorima.

U gradu Al-Birehu vojnici su prisilili stanovnike da napuste tri kuće, koje su potom pretvorili u vojne položaje. Vojnici raspoređeni u obližnjem naselju Umm al-Sharayet, zatvorili su glavne saobraćajnice i ograničili kretanje Palestinaca.

Na drugom mjestu, doseljenici su sa svojom stokom ušli u područje Shaab al-Louz zapadno od sela Al-Mughayyir, nastavljajući napade na palestinsku zemlju i imovinu.

U međuvremenu, izraelske snage nastavile su veliku operaciju u Kafr Aqabu i izbjegličkom kampu Qalandia, sjeverno od okupiranog Jerusalema, gdje je Medijski centar Qalandije saopćio da su vojnici izvršili racije u desetinama kuća i priveli oko 15 Palestinaca, među kojima je i jedna žena.

Palestinski Crveni polumjesec ranije je u srijedu saopćio da su njegove ekipe zbrinule osam Palestinaca koje su pretukle izraelske snage tokom operacije te evakuisale pet pacijenata iz kampa nakon što su vojnici onemogućili pristup ranjenima i bolesnima.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi u oktobru 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika širom okupirane Zapadne obale dodatno su intenzivirani. Prema zvaničnim palestinskim podacima, ubijeno je više od 1.182 Palestinca, ranjeno oko 13.000, a gotovo 24.000 ih je privedeno.