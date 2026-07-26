Palestinske vlasti osudile napade i upozorile na eskalaciju nasilja nad vjerskim objektima i civilima

Izraelski doseljenici zapalili dvije džamije na okupiranoj Zapadnoj obali Palestinske vlasti osudile napade i upozorile na eskalaciju nasilja nad vjerskim objektima i civilima

Izraelski doseljenici u nedjelju su u odvojenim napadima zapalili dvije džamije na okupiranoj Zapadnoj obali, ciljajući džamiju u selu Kur, južno od Tulkarema te džamiju u izgradnji u mjestu Kusra, južno od Nablusa, saopćili su palestinski zvaničnici.

Palestinska novinska agencija WAFA javila je da su doseljenici upali u selo Kur, zapalili džamiju i pričinili materijalnu štetu na objektu i njegovoj unutrašnjosti.

Napadači su na zidovima džamije ispisali rasističke grafite, nakon čega su se povukli. Mještani su uspjeli ugasiti požar prije nego što se proširio.

Prema navodima WAFA-e, napad u selu Kur uslijedio je svega nekoliko sati nakon što su doseljenici zapalili džamiju Al-Rahma u Kusri, koja je još bila u izgradnji.

Gradonačelnik Kusre Abdel Azim Wadi izjavio je da su u požaru uništeni drveni građevinski materijal i oprema na gradilištu.

Palestinsko Ministarstvo za vakufe i vjerska pitanja osudilo je, kako je navelo, gnusan zločin nad džamijom u selu Kur te saopćilo da su izraelski doseljenici, uz zaštitu izraelske vojske, od početka godine napali 45 džamija na okupiranoj Zapadnoj obali.

U obližnjem mjestu Beit Furik, istočno od Nablusa, doseljenici su, prema palestinskim sigurnosnim izvorima, zapalili i jednu porodičnu kuću, koja je djelimično oštećena prije nego što su vatrogasci ugasili požar. Na objektu su također ispisani rasistički grafiti s pozivima na osvetu Arapima.

Napadi dolaze nakon višednevne eskalacije nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali. U petak su izraelski doseljenici, uz podršku vojske, napali palestinski grad Tell kod Nablusa, pri čemu su ubijena četiri Palestinca. U sukobima su poginula i dvojica Izraelaca.

Nakon tih događaja izraelske snage opkolile su Nablus i okolna mjesta, provele masovna hapšenja te najavile široku vojnu operaciju na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, od oktobra 2023. godine izraelske snage i doseljenici ubili su najmanje 1.182 Palestinca na okupiranoj Zapadnoj obali, ranili hiljade i uhapsili oko 24.000 ljudi.

Palestinska Komisija za otpor kolonizaciji i zidu razdvajanja ranije je saopćila da su izraelski doseljenici u prvoj polovini ove godine izveli 3.488 napada na Palestince i njihovu imovinu, uključujući napade na sela, paljenje kuća, oružane napade, uzurpaciju zemljišta i uspostavljanje novih naseljeničkih punktova.

Palestinski zvaničnici upozoravaju da je intenziviranje napada dio nastojanja Izraela da stvori uslove za formalnu aneksiju okupirane Zapadne obale, čime bi dodatno bile ugrožene mogućnosti uspostave nezavisne palestinske države.