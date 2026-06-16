Izraelski doseljenici uništili jedini vodovod koji opskrbljuje palestinsko selo na okupiranoj Zapadnoj obali Napad je prekinuo opskrbu vodom za selo Umm Safa kod Ramallaha usred širenja napada doseljenika

Izraelski doseljenici u ponedjeljak su uništili jedini vodovod koji opskrbljuje palestinsko selo na okupiranoj Zapadnoj obali, prekinuvši pristup vodi za stanovnike usred tekućih radova na proširenju naselja.

Izvori su za Anadolu kazali da su doseljenici buldožerima devastirali palestinsko zemljište i uništili glavni i jedini vodovod koji opskrbljuje selo Umm Safa, sjeverozapadno od Ramallaha, dok su gradili novu cestu za naselje u blizini tog područja.

Napad je selo ostavio bez tekuće vode, naveli su izvori.

Umm Safa svjedoči sve intenzivnijim napadima izraelskih doseljenika koji djeluju iz okolnih ilegalnih naselja i ispostava, sve češće sprečavajući Palestince da pristupe svom poljoprivrednom zemljištu.

Na okupiranoj Zapadnoj obali zabilježen je porast napada izraelskih doseljenika i izraelske vojske usmjerenih na palestinsko poljoprivredno zemljište, uključujući podmetanje požara, operacije rušenja buldožerima i ograničavanje pristupa poljoprivrednika njihovoj imovini, posebno u blizini ilegalnih naselja i ispostava.

Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je u ponedjeljak da vlada premijera Benjamina Netanyahua planira izdvojiti 5,5 miliona šekela (1,89 miliona dolara) iz državnog budžeta za finansiranje ekstremističke doseljeničke grupe Hilltop Youth.

Grupa, čiji članovi uglavnom žive u ilegalnim doseljeničkim ispostavama širom okupirane Zapadne obale, izvela je brojne napade na Palestince i smatra se ideološkim jezgrom ekstremističkog pokreta "Price Tag".

Od 8. oktobra 2023. godine izraelska vojska i doseljenici su na Zapadnoj obali ubili najmanje 1.169 Palestinaca, ranili još 12.666 osoba, uhapsili oko 23.000 i raselili 33.000 ljudi, prema zvaničnim palestinskim podacima.