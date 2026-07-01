Palestinske vlasti kažu da su desetine ljudi ušle u sveto mjesto pod zaštitom izraelske policije

Izraelski doseljenici pod policijskom zaštitom ušli u kompleks Al-Akse Palestinske vlasti kažu da su desetine ljudi ušle u sveto mjesto pod zaštitom izraelske policije

Izraelski okupatori su u srijedu ušli u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu pod zaštitom izraelske policije, prema palestinskoj novinskoj agenciji WAFA, javlja Anadolu.

Pozivajući se na Jerusalimski gubernat, WAFA je objavila da su desetine okupatora ušle u kompleks, obišle ​​njegova dvorišta i izvele talmudske rituale pod zaštitom izraelske policije.

Džamija Al-Aksa je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Jevreji to područje nazivaju Brdom hrama, tvrdeći da se na njemu nalaze dva drevna jevrejska hrama.

Palestinci kažu da Izrael pojačava napore da judaizira okupirani Istočni Jerusalem, uključujući džamiju Al-Aksa, i da izbriše njegov arapski i islamski identitet.

Palestinci smatraju Istočni Jerusalem glavnim gradom svoje buduće države, u skladu s međunarodnim rezolucijama koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada 1967. godine niti njegovu naknadnu aneksiju 1980. godine.