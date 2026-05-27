Izraelski avioni ubili libanskog vojnika i bolničare tokom evakuacije Vojska navodi da su vojnik i bolničari pogođeni tokom izvođenja misije humanitarne evakuacije

Libanska vojska saopštila je u srijedu da je jedan njen vojnik ubijen u utorak u izraelskom zračnom napadu u blizini njegovog položaja u regiji zapadne Bekaa, u istočnom Libanu, prenosi Anadolu.

U saopštenju na američkoj društvenoj mreži X, vojska je navela da je vojna jedinica izvukla tijelo vojnika, koji je ubijen u izraelskom udaru čija je meta bilo područje blizu njegovog položaja u blizini brane na jezeru Qaraoun.

Vojska je dodala da je ova regija u utorak bila podvrgnuta višestrukim izraelskim zračnim napadima, u kojima su poginuli vojnik i nekoliko bolničara dok su pokušavali izvesti humanitarnu misiju kako bi ga evakuisali.

Od 2. marta, izraelska vojska izvodi intenzivne zračne napade u Libanu, u kojima je ubijeno najmanje 3.213 ljudi, prema zvaničnim libanskim podacima.

Ovi napadi dolaze uprkos sporazumu o prekidu vatre, postignutom uz posredovanje SAD-a, koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula.