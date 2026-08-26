- Ashraf al-Aawar je privremeno pritvoren i prošle sedmice i zadržan nekoliko sati bez objašnjenja

Izraelske vlasti u blizini Al-Akse pritvorile palestinskog ministra za jerusalemska pitanja - Ashraf al-Aawar je privremeno pritvoren i prošle sedmice i zadržan nekoliko sati bez objašnjenja

Izraelske vlasti su u srijedu pritvorile Ashrafa al-Aawara, palestinskog ministra za jerusalemska pitanja, dok je prisustvovao porodičnom okupljanju u blizini džamije Al-Aksa u Jerusalemu, prema podacima Guvernerata Jerusalema, javlja Anadolu.

U saopćenju, guverner je naveo da je al-Aawar prisustvovao skupu žalosti za svoju porodicu u naselju Silwan kada je uhapšen.

Nije objavljeno više detalja.

Hapšenje je uslijedilo sedmicu dana nakon što su izraelske vlasti privremeno pritvorile al-Awara u njegovom domu u Silwanu.

Nakon što je zadržan nekoliko sati, pušten je bez navođenja razloga za pritvor.

Prošle godine, izraelske vlasti su zabranile al-Aawaru ulazak na okupiranu Zapadnu obalu na šest mjeseci, period koji je kasnije produžen.