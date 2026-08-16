Izraelski vojnici, u pratnji izraelskih doseljenika, izveli su raciju u području Wadi Ichayish u Hebronu

Izraelske snage uhapsile pet Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali Izraelski vojnici, u pratnji izraelskih doseljenika, izveli su raciju u području Wadi Ichayish u Hebronu

Izraelska vojska privela je pete Palestinaca, među kojima su četiri člana iste porodice, tokom racije u gradu Hebronu na okupiranoj Zapadnoj obali, javili su lokalni izvori.

Izraelski vojnici, u pratnji izraelskih doseljenika, izveli su raciju u području Wadi Ichayish u Hebronu.

Tokom akcije privedeni su Mahmut Muhammed al-Halayile, njegova tri sina i Mahir Ahmed al-Halayile. Izraelske snage zaplijenile su i vozilo te opremu koju su Palestinci koristili tokom rada.

Lokalni izvori navode i da su izraelski doseljenici protjerali Palestince s poljoprivrednih zemljišta u području Huvare, dok su izraelske vlasti stanovnicima nekoliko pećina u području Hallet ed-Daba u Masafer Yatti izdale upozorenja o mogućem rušenju objekata.

Doseljenici su, također, u području Wadi er-Rahim u Masafer Yatti doveli svoju stoku u blizinu jedne palestinske kuće, čime su nastavili pritiske na lokalno stanovništvo i njihovu imovinu.

Napadi izraelskih doseljenika na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali posljednjih mjeseci su u porastu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka 2026. godine dokumentirano je više od 1.430 napada na oko 260 palestinskih naselja.

UN navodi da su, zajedno s rušenjem objekata i prisilnim iseljavanjem, ti napadi doveli do raseljavanja oko 3.800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djeca.

Od početka izraelskih napada na Pojas Gaze u oktobru 2023. godine, izraelske snage i doseljenici pojačali su napade i na Zapadnoj obali. Prema palestinskim zvaničnim podacima, u tim napadima poginulo je više od 1.183 Palestinca, oko 13.000 ih je povrijeđeno, a gotovo 25.000 je privedeno.