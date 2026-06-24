Izraelske snage uhapsile muškarca tokom upada u Quneitru na jugu Sirije

Lina Altawell
24. juni 2026.•Ažuriranje: 24. juni 2026.
Izraelske snage uhapsile su mladića u srijedu tokom upada u selo Quneitra na jugu Sirije, javila je lokalna televizija Alikhbariah, prenosi Anadolu.
Upad se dogodio na putu koji povezuje selo Al-Muallaqa i grad Ghadir al-Bustan u predjelu Quneitra, navodi se u izvještaju.
Hapšenje je uslijedilo dan nakon što su izraelski tenkovi u pratnji vojnika napredovali u sirijsku provinciju, dok su izraelske snage također pritvorile i kasnije pustili Sirijca u istom području, navodi agencija.
Izraelske snage gotovo svakodnevno vrše upade u južnoj Siriji, uključujući racije, kontrolne punktove, pretrese kuća i pritvore, objavio je Alikhbariah.
Nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024, Izrael je proglasio nevažećim sporazum o razdruživanju sa Sirijom iz 1974. i preselio se u tampon zonu koju nadgledaju UN.
Nova sirijska administracija je više puta potvrdila svoju posvećenost sporazumu.
Unatoč odsustvu direktnih prijetnji novog rukovodstva Sirije, Izrael je nastavio zračne napade i vojne ofanzive unutar Sirije, uzrokujući civilne žrtve i štetu na vojnoj infrastrukturi.