Hapšenje se dogodilo na putu koji povezuje selo Al-Muallaqa, grad Ghadir al-Bustan, javljaju lokalni mediji

Izraelske snage uhapsile muškarca tokom upada u Quneitru na jugu Sirije Hapšenje se dogodilo na putu koji povezuje selo Al-Muallaqa, grad Ghadir al-Bustan, javljaju lokalni mediji

Izraelske snage uhapsile su mladića u srijedu tokom upada u selo Quneitra na jugu Sirije, javila je lokalna televizija Alikhbariah, prenosi Anadolu.

Upad se dogodio na putu koji povezuje selo Al-Muallaqa i grad Ghadir al-Bustan u predjelu Quneitra, navodi se u izvještaju.

Hapšenje je uslijedilo dan nakon što su izraelski tenkovi u pratnji vojnika napredovali u sirijsku provinciju, dok su izraelske snage također pritvorile i kasnije pustili Sirijca u istom području, navodi agencija.

Izraelske snage gotovo svakodnevno vrše upade u južnoj Siriji, uključujući racije, kontrolne punktove, pretrese kuća i pritvore, objavio je Alikhbariah.

Nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024, Izrael je proglasio nevažećim sporazum o razdruživanju sa Sirijom iz 1974. i preselio se u tampon zonu koju nadgledaju UN.

Nova sirijska administracija je više puta potvrdila svoju posvećenost sporazumu.

Unatoč odsustvu direktnih prijetnji novog rukovodstva Sirije, Izrael je nastavio zračne napade i vojne ofanzive unutar Sirije, uzrokujući civilne žrtve i štetu na vojnoj infrastrukturi.