Napadi dolaze usred kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine

Izraelske snage ubile još najmanje troje Palestinaca u Gazi uprkos primirju Napadi dolaze usred kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine

Troje Palestinaca, uključujući ženu, ubijeno je u petak, a nekoliko drugih je povrijeđeno u nizu izraelskih napada širom Pojasa Gaze.

Napadi su uslijedili dok Izrael nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Izraelska bespilotna letjelica kvadrokopter bacila je bombu u blizini škole Abu Tammam u Beit Lahiji, na sjeveru Gaze, pri čemu je ubijena 52-godišnja Anaam Abdullah al-Attar.

Još jedan Palestinac je ubijen, a nekoliko drugih je povrijeđeno u izraelskom napadu na grupu Palestinaca okupljenih u gradu Al-Zawayda u centralnom dijelu Gaze.

Jedan Palestinac je ranije ubijen, a šest osoba je povrijeđeno u izraelskom napadu dronom na stan u Gazi, dok je izraelska vojska izvela ograničeni kopneni upad istočno od Khan Younisa, prema medicinskim i lokalnim izvorima.

Medicinski izvor rekao je za Anadolu da je Mohammed Tayseer Obeid ubijen, a šest civila, uključujući žene i djecu, povrijeđeno kada je izraelski dron pogodio stan u zgradi Al-Taj u ulici Al-Yarmouk u centralnom dijelu grada Gaze.

Izraelska navođena raketa također je pogodila drugi stan u stambenoj zgradi u ulici Al-Muassasat zapadno od centra grada Gaze, ali nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva niti povrijeđenih.

Na sjeveru Gaze, izraelska vojska granatirala je artiljerijom istočne dijelove naselja Al-Tuffah i grad Jabalia, dok su vojna vozila otvorila vatru na istim područjima.

Jedan Palestinac je također teško povrijeđen nakon što je bio meta napada izraelskog drona u blizini raskrsnice Al-Shaabiya u centralnom dijelu grada Gaze.

U centralnoj Gazi, izraelski napad dronom pogodio je šator zapadno od Palestine Towera u ulici Al-Nakhl u Deir al-Balahu, pri čemu je jedan Palestinac povrijeđen i prebačen u bolnicu.

Na jugu Gaze, izraelska vojna vozila napredovala su nekoliko desetina metara oko ulice 16 istočno od grada Al-Qarara, sjeverno od Khan Younisa, uz intenzivnu pucnjavu i artiljerijsko granatiranje, prije nego što su se nekoliko sati kasnije povukla, naveli su lokalni izvori i očevici za Anadolu.

Izraelska artiljerija također je granatirala područja zapadno od Rafaha, dok su vojna vozila otvorila snažnu vatru prema šatorima u kojima su bili smješteni raseljeni Palestinci na tom području, naveli su izvori.

Izraelski ratni brodovi ispalili su nekoliko granata prema obalama Rafaha i Khan Younisa.

Prema Ministarstvu zdravstva Gaze, izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre ubila su 1.127 Palestinaca i ranila još 3.643 osobe zaključno s četvrtkom.