Izraelske snage napale flotilu Sumud gumenim mecima u međunarodnim vodama Britanski državljanin Hussain je za Anadolu objasnio šta je doživio nakon izraelskog napada na flotilu u međunarodnim vodama

ISTANBUL/ANKARA (AA) - SERCAN IRKIN/IRMAK AKCAN - Aktivist Sijaad Hussain, član Globalne flotile Sumud, koja je krenula s ciljem dostave humanitarne pomoći Gazi i probijanja izraelske blokade, izjavio je da su tokom nezakonitog izraelskog napada na flotilu bili napadnuti gumenim mecima.

Istakao je da su u trenutku napada bili u međunarodnim vodama.

"Nosili smo humanitarnu pomoć i kretali se prema Gazi. Napali su nas u međunarodnim vodama. Mnogo prije Krita, koji nije njihova teritorija, nije njihova zona", rekao je.

Hussain je naveo da su izraelske snage upale na brodove.

"Napali su nas gumenim mecima. Bilo je povrijeđenih. Upali su na naše brodove. Odveli su nas na veliki kontejnerski brod i smjestili nas tamo. Noći su bile veoma hladne, bili smo veoma neugodno smješteni", dodao je.

Naveo je da je nekoliko članova flotile napadnuto te da je više osoba prebačeno u bolnicu.

Hussain je kazao da dvije osobe još uvijek nisu puštene na slobodu te je pozvao na oslobađanje aktivista.

Dodao je da se dio brodova i dalje nalazi na moru.

"Moramo podići glas za Palestinu. Nadam se, kada Palestina bude slobodna, i mi ćemo biti slobodni", poručio je.

Zahvalio se turskom narodu na pomoći koju su pružili.

Hussain je izrazio želju da ponovo učestvuje u flotili.