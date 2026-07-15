Državna novinska agencija navodi da su vojnici pretresali civile i uspostavili privremeni kontrolni punkt prije povlačenja

Izraelske snage nakratko privele Sirijca tokom upada u Quneitru Državna novinska agencija navodi da su vojnici pretresali civile i uspostavili privremeni kontrolni punkt prije povlačenja

Izraelske snage nakratko su privele jednog Sirijca, nakon čega su ga pustile u srijedu, tokom novog upada u pokrajinu Quneitra na jugozapadu Sirije, prenosi državna novinska agencija SANA.

Izraelske snage ušle su u selo Al-Muallaqa u južnom dijelu regije Quneitra, javila je SANA.

Agencija navodi da su vojnici uspostavili privremeni kontrolni punkt, pretresali prolaznike i priveli jednog muškarca prije nego što su se povukli sa tog područja.

Muškarac je pušten na slobodu nekoliko sati kasnije, saopštila je SANA.

Prema navodima ove agencije, izraelske snage su u utorak također ušle u selo Maariya u zapadnom dijelu regije Daraa i selo Al-Bassali u južnom dijelu regije Quneitra.

Izraelske vlasti se nisu odmah oglasile povodom ovog incidenta.

Nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine, Izrael je proglasio sporazum o razdvajanju snaga sa Sirijom iz 1974. godine nevažećim i ušao u tampon zonu pod nadzorom UN-a. Nova sirijska administracija je u više navrata potvrdila svoju posvećenost tom sporazumu.

Uprkos odsustvu direktnih prijetnji od strane novog sirijskog rukovodstva, Izrael je nastavio sa zračnim udarima i kopnenim operacijama u Siriji, uzrokujući civilne žrtve i štetu na vojnoj infrastrukturi.