Izraelske snage izvršile raciju u sirijskom selu Kuneitra i postavile privremene kontrolne punktove Izraelske trupe pretresale su civile tokom kratkih upada

Izraelske snage su u subotu izvršile raciju na dva područja u selu Kuneitra na jugu Sirije, postavljajući privremene kontrolne punktove i pretresajući civile prije povlačenja, javlja Anadolu.

"Izraelske okupacijske snage koje su se sastojale od tri vojna vozila napredovale su duž puta Al-Kasarat u sjevernom selu Kuneitra, postavile privremeni kontrolni punkt i pretresale prolaznike prije nego što su se kasnije povukle prema šumi Jubata al-Khashab", objavila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA).

Izraelske snage su ušle i u selo al-Mashirfa na sjeveru Kuneitre, gdje su uspostavile još jedan privremeni kontrolni punkt, pretresle civile, a zatim se povukle iz područja, dodala je agencija.

Nije bilo neposrednih komentara sirijskih vlasti o upadima usred kontinuiranih kršenja teritorije.

Do ovih događaja dolazi nekoliko dana nakon što je sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa u intervjuu za Anadolu izjavio da pregovori s Izraelom nisu došli do ćorsokaka, ali da ostaju "izuzetno teški" zbog izraelskog insistiranja na održavanju prisustva na sirijskoj teritoriji.

Izraelske operacije na jugu Sirije intenzivirale su se posljednjih mjeseci, uz gotovo svakodnevne izvještaje o racijama, pretresima kuća, postavljanju kontrolnih punktova i hapšenjima civila, uključujući djecu i pastire.

Nakon svrgavanja režima Bashara Al-Assada 8. decembra 2024. godine, Izrael je proglasio sporazum o povlačenju iz 1974. godine nevažećim i ušao u sirijsku tampon zonu.

Uprkos tome što nova sirijska administracija nije upućivala prijetnje Izraelu, izraelske snage su nastavile zračne napade u Siriji, u kojima su ubijeni civili i uništeni vojni objekti, vozila i municija.