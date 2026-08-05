Uveden policijski sat u Kafr Aqabu, vjernici onemogućili obavljanje sabah-namaza u džamijama izbjegličkog kampa Qalandiya, saopćile palestinske vlasti

Izraelske snage izvršile racije u izbjegličkom kampu i gradu sjeverno od okupiranog Jerusalema Uveden policijski sat u Kafr Aqabu, vjernici onemogućili obavljanje sabah-namaza u džamijama izbjegličkog kampa Qalandiya, saopćile palestinske vlasti

Izraelske snage rano jutros izvršile su racije u izbjegličkom kampu Qalandiya i gradu Kafr Aqabu. sjeverno od okupiranog Jerusalema, gdje su uvele stroge sigurnosne mjere, uključujući zabranu obavljanja sabah-namaza u džamijama kampa, saopćio je Guvernerat Jerusalema.

U saopćenjima dostavljenim agenciji Anadolu navodi se da su izraelske snage pokrenule opsežnu vojnu operaciju u Qalandiyi i Kafr Aqabu.

Prema istim izvorima, uveden je policijski sat na ulicama Kafr Aqaba, dok je područje raspoređen veliki broj izraelskih vojnih vozila.

Guvernerat Jerusalema saopćio je da su izraelske snage spriječile obavljanje sabah-namaza u svim džamijama u kampu Qalandiya te da su brojnim stanovnicima putem SMS poruka najavile početak velike vojne operacije.

Izraelske snage uhapsile su oca nedavno ubijenog Laitha al-Shawanija, a izraelsko vojno vozilo pregazilo je i povrijedilo mladića u blizini kampa.

Izraelske snage svakodnevno provode racije širom okupirane Zapadne obale, uključujući okupirani Istočni Jerusalem.

Palestinci Istočni Jerusalem smatraju prijestolnicom buduće palestinske države, dok Ujedinjene nacije ne priznaju izraelsku okupaciju grada iz 1967. godine niti njegovu aneksiju iz 1980. godine.

Od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine intenzivirani su napadi izraelske vojske i doseljenika na Palestince i njihovu imovinu na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, u tim napadima ubijeno je više od 1.182 Palestinaca, oko 13.000 ih je ranjeno, dok je gotovo 24.000 osoba uhapšeno na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.

Napadi su uključivali i rušenje kuća i drugih objekata, paljenje džamija, uništavanje poljoprivrednog zemljišta, ograničavanje pristupa poljoprivrednika njihovim imanjima, prisilno raseljavanje stanovništva i širenje izraelskih naselja.

Palestinske vlasti upozoravaju da Izrael ovakvim aktivnostima nastoji stvoriti uslove za formalnu aneksiju Zapadne obale, čime bi dodatno bila ugrožena mogućnost uspostave nezavisne palestinske države u skladu s relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija.