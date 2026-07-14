Palestinska novinska agencija Wafa navodi da su svi ulazi u kompleks zatvoreni tokom vojnih vježbi izraelske vojske

Izraelska vojska zatvorila kapije Al-Akse pod izgovorom izvođenja vojnih vježbi Palestinska novinska agencija Wafa navodi da su svi ulazi u kompleks zatvoreni tokom vojnih vježbi izraelske vojske

Izraelska vojska zatvorila je u utorak kapije kompleksa Al-Akse u okupiranom Istočnom Jerusalemu pod izgovorom izvođenja vojnih vježbi.

Palestinska novinska agencija Wafa, pozivajući se na lokalne izvore, javila je da su izraelske snage zatvorile sve ulaze u kompleks dok su trajale vojne vježbe.

Izraelske vlasti nisu se odmah oglasile povodom zatvaranja kompleksa.

Najnovija mjera dolazi u vrijeme pojačanih izraelskih restrikcija na ovom svetom mjestu.

Palestinci tvrde da Izrael intenzivira napore usmjerene na judaizaciju okupiranog Istočnog Jerusalema, uključujući kompleks džamije Al-Aksa, te na brisanje njegovog arapskog i islamskog identiteta.

Palestinci Istočni Jerusalem smatraju glavnim gradom buduće palestinske države, u skladu s međunarodnim rezolucijama koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada iz 1967. godine niti njegovu aneksiju iz 1980. godine.