Izraelska vojska zatvorila kapije Al-Akse pod izgovorom izvođenja vojnih vježbi

Mohammad Sio
14. juli 2026.•Ažuriranje: 14. juli 2026.
Izraelska vojska zatvorila je u utorak kapije kompleksa Al-Akse u okupiranom Istočnom Jerusalemu pod izgovorom izvođenja vojnih vježbi.
Palestinska novinska agencija Wafa, pozivajući se na lokalne izvore, javila je da su izraelske snage zatvorile sve ulaze u kompleks dok su trajale vojne vježbe.
Izraelske vlasti nisu se odmah oglasile povodom zatvaranja kompleksa.
Najnovija mjera dolazi u vrijeme pojačanih izraelskih restrikcija na ovom svetom mjestu.
Palestinci tvrde da Izrael intenzivira napore usmjerene na judaizaciju okupiranog Istočnog Jerusalema, uključujući kompleks džamije Al-Aksa, te na brisanje njegovog arapskog i islamskog identiteta.
Palestinci Istočni Jerusalem smatraju glavnim gradom buduće palestinske države, u skladu s međunarodnim rezolucijama koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada iz 1967. godine niti njegovu aneksiju iz 1980. godine.