Izraelska vojska zaplijenila više od 40 brodova iz flotile „Global Sumud“

Izraelska vojska zaplijenila je u utorak više od 40 od ukupno 54 broda koji su učestvovali u flotili „Global Sumud“ na njenom putu prema Gazi, prenose izraelski mediji.

Vojska je također privela oko 300 aktivista, izvijestio je izraelski informativni portal Walla.

Walla je dodala da izraelska mornarica još uvijek nije presrela sve brodove iz flotile, te da se nekoliko čamaca i dalje nalazi na otvorenom moru.

Izraelska vojska pokrenula je u ponedjeljak napad na humanitarnu flotilu „Global Sumud“, koja je plovila prema Gazi, u međunarodnim vodama.