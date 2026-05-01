Izraelska vojska upozorila selo na jugu Libana na evakuaciju uoči napada Vojska izdala „hitno upozorenje“ stanovnicima sela Habbouch da napuste domove i udalje se najmanje 1.000 metara na otvorena područja

Izraelska vojska u petak je upozorila stanovnike jednog sela na jugu Libana da odmah napuste svoje domove uoči planiranih napada.

U saopćenju, glasnogovornik izraelske vojske na arapskom jeziku Avichay Adraee uputio je „hitno upozorenje“ stanovnicima sela Habbouch, pozivajući ih da napuste kuće i pomjere se najmanje 1.000 metara dalje, na otvorena područja.

Uprkos važećem primirju, izraelska vojska nastavlja izvoditi napade na jugu Libana i rušiti stotine kuća, tvrdeći da se radi o infrastrukturi Hezbolaha.

Kao odgovor na akcije Hezbolaha povezane s ratom u Iranu, Izrael je od 2. marta pokrenuo ofanzivu u Libanu, u kojoj je ubijeno gotovo 2.600 ljudi, a više od milion je raseljeno.

Desetodnevno primirje koje je počelo 17. aprila kasnije je produženo do 17. maja, ali Izrael ga, prema navodima, svakodnevno krši zračnim napadima i rušenjem objekata. Također održava tzv. „tampon zonu“ na jugu Libana, uz obrazloženje da time sprječava napade Hezbolaha. Ranije primirje postignuto je u novembru 2024. godine.