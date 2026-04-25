Izraelska vojska upozorila civile da se ne vraćaju u sela u južnom Libanu uprkos primirju Nije dozvoljeno približavanje području rijeke Litani, doline Salhani i Salukija, kazao je glasnogovornik

Izraelska vojska u subotu je upozorila stanovnike nekih sela u južnom Libanu da se ne vraćaju, navodeći kontinuirane vojne aktivnosti uprkos primirju koje je produženo ove sedmice, javlja Anadolu.

"Nije dozvoljeno približavanje području rijeke Litani, doline Salhani i Salukija", rekao je glasnogovornik Avichay Adraee na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, navodeći više od 50 sela.

U međuvremenu, izraelska vojska je saopćila da je preko noći napala tri različita područja u južnom Libanu, tvrdeći da su ciljali raketne bacače Hezbollaha.

Libanska državna Nacionalna novinska agencija objavila je da je i grad Houla u području Marjayoun bio pod izraelskom artiljerijskom vatrom.

Američki predsjednik Donald Trump je u četvrtak rekao da su se Izrael i Liban složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora na visokom nivou u Bijeloj kući.

Desetodnevno primirje je prvi put proglašeno 16. aprila, a Izrael ga je također prekršio.