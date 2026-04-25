Izraelska vojska upozorila civile da se ne vraćaju u sela u južnom Libanu uprkos primirju

Serdar Dincel
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
Izraelska vojska u subotu je upozorila stanovnike nekih sela u južnom Libanu da se ne vraćaju, navodeći kontinuirane vojne aktivnosti uprkos primirju koje je produženo ove sedmice, javlja Anadolu.
"Nije dozvoljeno približavanje području rijeke Litani, doline Salhani i Salukija", rekao je glasnogovornik Avichay Adraee na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, navodeći više od 50 sela.
U međuvremenu, izraelska vojska je saopćila da je preko noći napala tri različita područja u južnom Libanu, tvrdeći da su ciljali raketne bacače Hezbollaha.
Libanska državna Nacionalna novinska agencija objavila je da je i grad Houla u području Marjayoun bio pod izraelskom artiljerijskom vatrom.
Američki predsjednik Donald Trump je u četvrtak rekao da su se Izrael i Liban složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora na visokom nivou u Bijeloj kući.
Desetodnevno primirje je prvi put proglašeno 16. aprila, a Izrael ga je također prekršio.