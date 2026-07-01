Racije su izvedene na domove širom Nablusa, Ramallaha i Hebrona

Izraelska vojska uhapsila pet Palestinki u racijama na okupiranoj Zapadnoj obali Racije su izvedene na domove širom Nablusa, Ramallaha i Hebrona

Izraelska vojska je u srijedu rano ujutro uhapsila pet Palestinki u racijama širom okupirane Zapadne obale, prema grupama zagovornika palestinskih zatvorenika i lokalnim izvorima, javlja Anadolu.

Udruženje palestinskih zatvorenika je navelo da su izraelske snage pritvorile Mayseru Al-Faqihu, Fatenu Hanaysha, Jamilu Kanaan, Atafu Badr i Jamilu Daho tokom racija širom teritorije.

Izraelske snage upali su u grad Nablus na sjevernoj Zapadnoj obali, izvršivši raciju u nekoliko domova i pritvarajući Mayseru Al-Faqihu sa područja Titi Bridgea u sjevernom planinskom susjedstvu grada, rekli su lokalni izvori za Anadolu.

Snage su uhapsile Faten Hanayshu, koja radi za humanitarnu organizaciju, nakon što je upala u njen dom u gradu Beit Dajan istočno od Nablusa i zaplijenila njen lični kompjuter.

U gradu Ramallah na centralnoj Zapadnoj obali, izraelske trupe pritvorile su Jamilu Daho nakon racije u njenom domu u naselju Batn Al-Hawa. Jamila Kanaan je privedena.

U južnoj provinciji Zapadne obale u Hebronu, izraelske snage pritvorile su Atafu Badru.

Izraelska vojska gotovo svakodnevno izvodi racije po gradovima, mjestima i izbjegličkim kampovima na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući pretrese kuća, hapšenja i ispitivanja na licu mjesta.

Od 7. oktobra 2023. godine, izraelska vojska i okupatori su intenzivirali operacije širom okupirane Zapadne obale, uključujući okupirani Istočni Jerusalem, ubivši više od 1.173 Palestinca, ranivši hiljade i pritvorivši oko 23.000, prema zvaničnim palestinskim podacima.

Prema podacima Društva palestinskih zatvorenika, Izrael je od oktobra 2023. uhapsio više od 765 palestinskih žena, uključujući maloljetne i starije žene, usred kampanje hapšenja širom okupirane Zapadne obale.