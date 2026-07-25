Više od 40 Palestinaca privedeno u mjestu Tell kod Nablusa, dok je u napadu izraelskih doseljenika na selo Farata ranjeno osam osoba, od kojih šest vatrenim oružjem

Izraelska vojska uhapsila najmanje 48 Palestinaca na Zapadnoj obali, osam osoba povrijeđeno u napadu doseljenika Više od 40 Palestinaca privedeno u mjestu Tell kod Nablusa, dok je u napadu izraelskih doseljenika na selo Farata ranjeno osam osoba, od kojih šest vatrenim oružjem

Izraelske snage u subotu su tokom racija širom okupirane Zapadne obale privele najmanje 48 Palestinaca, dok je u odvojenom napadu izraelskih doseljenika ranjeno osam osoba, saopćili su palestinski mediji i Palestinski crveni polumjesec.

Zvanični Radio Glas Palestine javio je da su izraelske snage u toku racije u mjestu Tell, zapadno od Nablusa, uhapsile više od 40 mladih Palestinaca.

Prema istom izvoru, izraelski vojnici zauzeli su jednu kuću u mjestu i pretvorili je u privremeni centar za ispitivanje, dok su istovremeno provodili opsežne pretrese stambenih objekata i držali mjesto pod opsadom sa svih strana.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz u petak su naredili provođenje široke vojne operacije u palestinskim selima širom Zapadne obale nakon napada u blizini ilegalnog naselja Havat Gilad, u kojem su poginula dva izraelska vojnika, a trojica su ranjena.

Prema navodima palestinskih izvora i očevidaca, izraelski doseljenici su potom napali više palestinskih zajednica u oblasti Nablusa, paleći kuće i drugu imovinu.

Palestinsko Ministarstvo zdravstva saopćilo je da su u napadu izraelskih doseljenika i izraelskih snaga na mjesto Tell u petak ubijena četiri Palestinca.

Palestinska novinska agencija WAFA javila je da su izraelske snage prije zore izvele opsežne racije u gradu Jeninu te u više mjesta i sela u istoimenoj oblasti.

Tokom pretresa više kuća uhapšeno je pet Palestinaca, dok su vojne operacije nastavljene u nekoliko dijelova pokrajine, navode lokalni izvori.

U odvojenim akcijama izraelske snage privele su još trojicu Palestinaca u oblasti Bethlehema.

U međuvremenu, Palestinski crveni polumjesec saopćio je da je osam Palestinaca povrijeđeno u napadu izraelskih doseljenika na selo Farata, istočno od Qalqilye, na sjeverozapadu okupirane Zapadne obale. Među povrijeđenima je šest osoba ranjenih bojevom municijom.