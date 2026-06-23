Izraelske snage provele su seriju istovremenih racija širom okupirane Zapadne obale, tokom kojih su uhapšeni bivši pritvorenici i aktivisti

Izraelska vojska uhapsila 21 Palestinca, uključujući puštene pritvorenike, na okupiranoj Zapadnoj obali Izraelske snage provele su seriju istovremenih racija širom okupirane Zapadne obale, tokom kojih su uhapšeni bivši pritvorenici i aktivisti

Izraelska vojska uhapsila je 21 Palestinca, uključujući puštene pritvorenike, tokom serije racija širom okupirane Zapadne obale rano u utorak, prema podacima Ureda za medije zatvorenika, javlja Anadolu.

Na jugu Zapadne obale, grupa je u saopćenju navela da je vojska izvršila raciju u izbjegličkom kampu Al-Fawwar južno od Hebrona, upala u desetine domova i pritvorila oko 25 Palestinaca, podvrgavajući ih ispitivanju na terenu prije nego što je većinu njih pustila. Šest ih je ostalo pritvoreno.

U guberniji Betlehem, vojska je uhapsila 11 Palestinaca iz različitih područja, uključujući bivšeg zatvorenika Marwana Mahmouda Fararju, sekretara pokreta Fatah u izbjegličkom kampu Aida, saopćila je grupa.

Na sjeveru Zapadne obale, izraelska vojska uhapsila je jednog Palestinca iz sela Kafr Qalil istočno od Nablusa i još jednog iz grada Tammuna, južno od guvernorata Tubas, dodala je grupa.

Izraelske snage su uhapsile i dva Palestinca u Tulkaremu nakon što su izvršile racije i pretrese njihovih domova, navodi se u saopćenju.

"Široke i istovremene kampanje hapšenja u nekoliko guvernorata odražavaju kontinuiranu eskalaciju okupacijske politike protiv Palestinaca, posebno bivših zatvorenika i aktivista, kroz noćne racije, masovna ispitivanja na terenu i zlostavljanje građana", saopćila je Kancelarija za medije zatvorenika.

Odvojeno, video koji kruži od ponedjeljka navečer prikazuje Palestinca sa okupirane Zapadne obale nakon što ga je izraelska vojska uhapsila zbog praćenja izraelskih vojnih racija putem Telegram grupe.

Palestinac, iz sela Arbouna istočno od Jenina, pojavio se na videu kako sjedi na stolici na javnom mjestu, s dva izraelska vojnika koji su u njega uperili puške dok ga je treći vojnik, identificiran na snimku kao "Kapetan Youssef", snimao.

Izraelska vojska je prisilila Palestinca da članovima svoje Telegram grupe dostavi poruku u kojoj se navodi da je vojska stigla do njegove kuće i uhapsila ga. Pozvao je sljedbenike da napuste grupu i upozorio da će vojska uhapsiti svakoga ko ostane u njoj.

"Poznajem svaku osobu u grupi i svakoga ko je snimao vojsku ili joj smetao", rekao je izraelski oficir na snimku, dodajući:



"Dolazimo do svakoga ko pređe granicu protiv nas."

"Savjetujem svakoj osobi u ovoj grupi da je napusti kako bi sačuvao svoju sigurnost i sigurnost svoje porodice", rekao je govornik.

Mladić, koji je vodio grupu koju su stanovnici tog područja koristili za praćenje kretanja izraelske vojske i upada u sela i gradove, uhapšen je u Arbouni, rekli su lokalni izvori za Anadolu.

Nije bilo komentara izraelske vojske o incidentu.

Hapšenje se dogodilo usred izraelske eskalacije na Zapadnoj obali od strane vojske i doseljenika. Prema službenim palestinskim podacima, od oktobra 2023. godine, u eskalaciji sukoba poginulo je 1.173 Palestinca, ranjeno 12.666 osoba, uhapšeno je oko 23.000 ljudi, a raseljeno je 33.000.

Gradovi i mjesta na Zapadnoj obali gotovo svakodnevno su bili žrtve izraelskih racija, uključujući hapšenja i pretrese kuća, usred eskalacije izraelskih vojnih operacija od oktobra 2023. godine.