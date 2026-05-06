Izraelske snage zatvorile su grad u blizini Ramallaha i srušile kuću dok se operacije šire na više područja

Izraelska vojska uhapsila 17 Palestinaca i srušila kuću u racijama na Zapadnoj obali Izraelske snage zatvorile su grad u blizini Ramallaha i srušile kuću dok se operacije šire na više područja

Izraelske snage uhapsile su u srijedu najmanje 17 Palestinaca, uključujući dvije žene i dijete, i srušile kuću na Zapadnoj obali, u najnovijoj eskalaciji na okupiranoj teritoriji, prema riječima lokalnih zvaničnika, javlja Anadolu.

Izraelske trupe izvršile su racije na više područja na Zapadnoj obali, uhapsivši "najmanje 17 Palestinaca, uključujući dvije žene i dijete", saopćio je Ured za medije zatvorenika.

Ured je saopćio da su snage izvršile racije u kućama, pretraživale imovinu i oštetile imovinu tokom racija, koje su bile koncentrisane u Nablusu, Betlehemu, Hebronu i Ramallahu.

Izraelske snage su zatvorile grad Turmus Ayya, sjeveroistočno od Ramallaha, blokirajući sve ulaze zemljanim humcima i izolujući ga od okolnih područja, rekao je lokalni zvaničnik Abdullah Awad.

"Izraelske snage su u zoru upale u grad vojnim buldožerima i zatvorile sve puteve, uključujući glavne, sporedne i poljoprivredne puteve, ne ostavljajući nikakav pristup unutra ili van", rekao je Awad.

Dodao je da je kretanje unutar grada "potpuno paralizovano", sa školama i uslugama koje su poremećene, dok su izraelski okupatori napadali obližnja područja, čupali masline i sprečavali poljoprivrednike da dođu do svoje zemlje.

Turmus Ayya ima oko 4.000 stanovnika, prema lokalnim podacima.

Razlozi zatvaranja nisu odmah bili jasni.

Na drugim mjestima, izraelske snage su srušile dvospratnu palestinsku kuću u gradu Shuqba, zapadno od Ramallaha, navodeći gradnju bez dozvole, rekao je predsjednik lokalnog vijeća Adnan Shalash.

"Izraelske snage, u pratnji buldožera, upale su u grad i počele rušenje kuće", rekao je Shalash, dodajući da se na imanju nalaze i bazen i igralište.

Rekao je da su izraelske trupe pucale bojevom municijom prema stambenim područjima tokom rušenja, iako nije bilo izvještaja o povrijeđenim.

Prema službenoj Komisiji za kolonizaciju i otpor zidovima, izraelske vlasti su u aprilu izvele 37 operacija rušenja, ciljajući 78 palestinskih objekata, uključujući naseljene kuće i poljoprivredne objekte.

Zapadna obala je od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine doživjela kontinuiranu eskalaciju, uključujući ubistva, hapšenja, rušenje i širenje naselja, prema palestinskim zvaničnicima.

Najmanje 1.155 Palestinaca je ubijeno, oko 11.750 ranjeno i skoro 22.000 uhapšeno tokom tog perioda, prema službenim palestinskim podacima.

Oko 750.000 izraelskih okupatora živi u 141 ilegalnom naselju i 224 ispostave širom Zapadne obale, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, koji Ujedinjene nacije smatraju dijelom okupiranih palestinskih teritorija.