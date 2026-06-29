Izraelska vozila pomjerila betonske blokove koji označavaju "žutu liniju" oko 150 metara zapadno, šireći područja pod okupacijom sjeverno od mosta Wadi Gaza, tvrde svjedoci

Izraelska vojska ubila troje Palestinaca, proširila područja pod okupacijom u centralnoj Gazi Izraelska vozila pomjerila betonske blokove koji označavaju "žutu liniju" oko 150 metara zapadno, šireći područja pod okupacijom sjeverno od mosta Wadi Gaza, tvrde svjedoci

Izraelska vojska ubila je troje Palestinaca, uključujući dijete, i ranila više ljudi u najnovijim kršenjima primirja u Gazi, dok njene snage nastavljaju širiti područja pod svojom okupacijom na toj teritoriji, saopćili su medicinski izvori i svjedoci.

Izvori su naveli da je izraelski napad dronom pogodio grupu civila u ulici Al-Baraka u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, pri čemu su ubijene tri osobe, a više je ranjeno.

Još dvije osobe ranjene su u izraelskom artiljerijskom granatiranju koje je pogodilo područje Al-Salatin u Beit Lahiji na sjeveru Gaze, dodali su izvori.

Odvojeno, nekoliko izraelskih vojnih vozila napredovalo je ulicom Salah al-Din u izbjegličkom kampu Nuseirat, uz pucnjavu i artiljerijsko granatiranje, rekli su svjedoci.

Izraelska vozila pomjerila su betonske blokove koji označavaju "žutu liniju" oko 150 metara zapadno, čime su proširena područja pod izraelskom okupacijom sjeverno od mosta Wadi Gaza u centralnoj Gazi.

Izraelska vojska raspoređena je duž "žute linije", sigurnosnog pojasa koji je Izrael nametnuo unutar Pojasa Gaze. Palestincima je zabranjeno približavanje tim područjima, dok Izrael kontroliše više od 70 posto enklave.

U srijedu je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da vojska kontroliše oko 70 posto Pojasa Gaze uprkos sporazumu o prekidu vatre.

Na jugu Gaze, izraelska vojska je srušila objekte i zgrade sjeveroistočno od Khan Younisa, a Palestinci su prijavili zvuk snažne eksplozije izazvane rušenjem. Eksplozija se poklopila s jakom pucnjavom izraelskih vozila raspoređenih istočno od grada, kao i artiljerijskim granatiranjem.

Izraelska vojna vozila također su otvorila vatru prema šatorima u kojima su smješteni raseljeni Palestinci u području Al-Mawasi sjeverozapadno od Rafaha u južnoj Gazi. Nisu prijavljene žrtve.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, izraelska kršenja primirja ubila su 1.041 Palestinca i ranila 3.372 osobe od 10. oktobra 2025.

Ukupno je više od 73.000 Palestinaca ubijeno, a više od 173.000 ranjeno od početka izraelskog rata na Gazu 8. oktobra 2023. godine, dok je široko razaranje zahvatilo 90 posto civilne infrastrukture.