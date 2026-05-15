Izraelska vojska ubila 16-godišnjaka na okupiranoj Zapadnoj obali Izraelske snage zadržale tijelo tinejdžera nakon pucnjave u blizini Nablusa, saopštila je WAFA

Palestinsko dijete ubijeno je rano u petak vatrom izraelske vojske na okupiranoj Zapadnoj obali, prema zvaničnoj palestinskoj novinskoj agenciji WAFA.

Agencija je izvijestila da je Fahd Zeidan Oweis, (16) ubijen od izraelskih snaga u selu Al-Lubban al-Sharqiya, južno od Nablusa, dok se nalazio u ravničarskom dijelu sela prije zore u petak.

Izraelske snage zadržale su tijelo tinejdžera nakon što su spriječile ekipe Palestinskog Crvenog polumjeseca da dođu do njega, dodala je WAFA.

Okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, svjedočila je eskalaciji izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i prekomjernu upotrebu sile, uz sve veće napade izraelskih okupatora na Palestince i njihovu imovinu.

Od oktobra 2023. godine, u napadima izraelske vojske i izraelskih okupatora ubijeno je 1.155 Palestinaca, ranjeno oko 11.750 i uhapšeno je skoro 22.000 ljudi, prema zvaničnim palestinskim podacima.