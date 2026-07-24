Izraelska vojska ubila četvero Palestinaca u blizini Nablusa na okupiranoj Zapadnoj obali

Rania R.a. Abushamala
24. juli 2026.•Ažuriranje: 24. juli 2026.
Četvero Palestinca je ubijeno, a četvero ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u petak u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tell, jugozapadno od Nablusa na sjeveru okupirane Zapadne obale.
"Broj mrtvih u Tellu, jugozapadno od Nablusa, porastao je na četiri, a četvero je povrijeđenih, od kojih troje u kritičnom stanju", saopćilo je palestinsko inistarstvo zdravstva.
Lokalni i sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili vatru prema dvije kuće.