Izraelska vojska ubila četvero Palestinaca u blizini Nablusa na okupiranoj Zapadnoj obali Još četiri osobe povrijeđene dok izraelske snage i okupatori napadaju grad Tell, saopćilo Ministarstvo zdravstva

Četvero Palestinca je ubijeno, a četvero ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u petak u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tell, jugozapadno od Nablusa na sjeveru okupirane Zapadne obale.

"Broj mrtvih u Tellu, jugozapadno od Nablusa, porastao je na četiri, a četvero je povrijeđenih, od kojih troje u kritičnom stanju", saopćilo je palestinsko inistarstvo zdravstva.

Lokalni i sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili vatru prema dvije kuće.