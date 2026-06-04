Izrael tvrdi da su sigurnosni zvaničnici ubijeni u napadu tokom noći, još nema komentara Hamasa

Izraelska vojska: Ubijeni ključni ljudi Hamasovog aparata unutrašnje sigurnosti u Gazi Izrael tvrdi da su sigurnosni zvaničnici ubijeni u napadu tokom noći, još nema komentara Hamasa

Izraelska vojska je u četvrtak navela da je u napadu tokom noći na sjeveru Gaze ubila nekoliko visokopozicioniranih zvaničnika aparata unutrašnje sigurnosti Hamasa, javlja Anadolu.

U zajedničkom saopćenju vojske i sigurnosne službe Shin Bet navodi se da je među ubijenima Hassan Rabah Hassan Labad, za kojeg Izrael tvrdi da je bio zamjenik šefa Opće sigurnosne službe Hamasa i ključna figura u procesu donošenja odluka grupe.

U saopćenju se također navode Asim Shubair, Abdullahha Abu Kloub i Mohammed Abu Mark kao među ubijenima u napadu.

Izraelske vlasti tvrde da su muškarci bili visoki zvaničnici unutar aparata sigurnosti i da su igrali utjecajne uloge u oblikovanju njegovih odluka.

Hamas još nije komentarisao izraelsku izjavu.

U izraelskom genocidnom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je skoro 73.000 Palestinaca i ranjeno više od 173.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska je ubila 936 Palestinaca i ranila 2.903 u gotovo svakodnevnim napadima, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.