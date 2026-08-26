Izraelska vojska u racijama na okupiranoj Zapadnoj obali uhapsila sedmero Palestinaca, dvoje pretukla Među uhapšenima žena i Palestinac s invaliditetom

Izraelska vojska uhapsila je u srijedu sedmero Palestinaca i pretukla još dvojicu tokom racija na nekoliko područja okupirane Zapadne obale, saopćili su palestinski izvori.

Palestinsko društvo zatvorenika, nevladina organizacija, navelo je u saopćenju da su izraelske snage uhapsile troje Palestinaca u provinciji Jenin, među kojima ženu i muškarca s invaliditetom zadobijenim nakon ranjavanja iz vatrenog oružja od strane izraelskih snaga, nakon što su izvršile racije i pretresle njihove domove.

U provinciji Qalqilya izraelske snage uhapsile su jednog Palestinca iz mjesta Azzun nakon racije i pretresa njegovog doma.

Izraelske snage također su uhapsile mladog Palestinca iz izbjegličkog kampa Dheisheh, južno od Betlehema, dok su izraelski doseljenici ukrali nekoliko ovaca u vlasništvu Palestinca u mjestu Al-Ubeidiya, istočno od provincije, rekli su lokalni izvori za Anadolu.

U provinciji Hebron izraelske snage uhapsile su dvojicu Palestinaca iz mjesta Adh-Dhahiriya i izbjegličkog kampa Al-Fawwar nakon racija u njihovim domovima. Jedan od njih je bivši pritvorenik, dok su lokalni izvori za Anadolu naveli da su izraelski vojnici pretukli obojicu tokom hapšenja.

Izraelske snage također su izvršile raciju u mjestu Beit Ummar u Hebronu, pretresle nekoliko domova i pretukle Palestince, naveli su izvori.

Izraelska vojska također je zatvorila željezna vrata između izbjegličkog kampa Al-Arroub i Beit Ummara, sjeverno od Hebrona, čime je Palestincima onemogućeno korištenje puta koji povezuje ta dva područja.

Odvojeno, Ured guvernera Jerusalema saopćilo je da su izraelske snage zatvorile glavni put Bir Nabala u istoimenom mjestu, sjeverozapadno od okupiranog Jerusalema.

Ured je zvijestio i da su izraelske snage izvršile raciju i pretresle domove dvojice bivših palestinskih zatvorenika, Mohammeda Fahlmija Farroukha i Amira Nadera Farroukha, u naselju Silwan u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Kontinuirana eskalacija racija izraelske vojske i napada izraelskih doseljenika na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali bilježi rast od početka izraelskog rata protiv Gaze u oktobru 2023. godine.