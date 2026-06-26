Izraelska vojska tvrdi da povlači neke borbene brigade iz južnog Libana

Rania R.a. Abushamala
26. juni 2026.•Ažuriranje: 26. juni 2026.
Izraelska vojska je u četvrtak tvrdila da je počela povlačiti neke borbene brigade iz južnog Libana nazad u Izrael, javlja Anadolu.
Vojni radio, pozivajući se na vojnog dopisnika Dorona Kadosha, objavio je da je vojska počela smanjivati svoje snage u južnom Libanu i povlačiti neke borbene brigade nazad u Izrael.
Emiter je naveo da je ovaj potez dio šireg plana za smanjenje broja borbenih snaga raspoređenih na više frontova, uz zadržavanje nekih brigada u fazi "podizanja spremnosti" i obuke.
Dodaje se da će rezervne snage pod Generalštabom kasnije biti korištene po potrebi.
U izvještaju se dodaje da se očekuje da će se brigade raspoređene u Pojasu Gaze i one koje djeluju u Libanu rotirati u bliskoj budućnosti, pri čemu će se neke jedinice premjestiti na sjeverni front, dok će druge biti poslane na jug.
Prema izvještaju Army Radija, svaka brigada će provesti oko mjesec dana u aktivnostima obuke i pripravnosti, daleko od operativnih dužnosti, čak i dok izraelska vojska održava snage na nekoliko pozicija u južnom Libanu uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre.
U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 4.200 ljudi, a više od 12.000 je povrijeđeno od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.
Izrael nastavlja da okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom rata 2023-2024. Tokom svoje posljednje ofanzive, izraelske snage su napredovale više od deset kilometara u libansku teritoriju.