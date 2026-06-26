Vojni radio je objavio da je potez dio plana za smanjenje broja snaga raspoređenih na više frontova

Izraelska vojska tvrdi da povlači neke borbene brigade iz južnog Libana Vojni radio je objavio da je potez dio plana za smanjenje broja snaga raspoređenih na više frontova

Izraelska vojska je u četvrtak tvrdila da je počela povlačiti neke borbene brigade iz južnog Libana nazad u Izrael, javlja Anadolu.

Vojni radio, pozivajući se na vojnog dopisnika Dorona Kadosha, objavio je da je vojska počela smanjivati ​​svoje snage u južnom Libanu i povlačiti neke borbene brigade nazad u Izrael.

Emiter je naveo da je ovaj potez dio šireg plana za smanjenje broja borbenih snaga raspoređenih na više frontova, uz zadržavanje nekih brigada u fazi "podizanja spremnosti" i obuke.

Dodaje se da će rezervne snage pod Generalštabom kasnije biti korištene po potrebi.

U izvještaju se dodaje da se očekuje da će se brigade raspoređene u Pojasu Gaze i one koje djeluju u Libanu rotirati u bliskoj budućnosti, pri čemu će se neke jedinice premjestiti na sjeverni front, dok će druge biti poslane na jug.

Prema izvještaju Army Radija, svaka brigada će provesti oko mjesec dana u aktivnostima obuke i pripravnosti, daleko od operativnih dužnosti, čak i dok izraelska vojska održava snage na nekoliko pozicija u južnom Libanu uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre.

U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 4.200 ljudi, a više od 12.000 je povrijeđeno od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.

Izrael nastavlja da okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom rata 2023-2024. Tokom svoje posljednje ofanzive, izraelske snage su napredovale više od deset kilometara u libansku teritoriju.