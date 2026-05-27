Izraelska vojska tvrdi da je ubila vojnog šefa Hamasa u napadu na Gazu Mohammed Awda ubijen je u napadu na sjeveru Pojasa Gaze, tvrdi vojska, dok se palestinska grupa još uvijek nije oglasila

Izraelska vojska ustvrdila je u srijedu da je ubila Mohammeda Awdu u napadu na sjeveru Pojasa Gaze, navodeći da je on bio izabran za novog komandanta naoružanog krila palestinske grupe Hamas, prenosi Anadolu.

U utorak su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz također tvrdili da je vojska ciljala Awdu u zračnom napadu u gradu Gazi.

Ove tvrdnje uslijedile su nakon što je žestoko izraelsko bombardovanje pogodilo gusto naseljeno područje u centru grada Gaze uoči muslimanskog praznika Kurban-bajrama (Eid al-Adha), usmrtivši jednu Palestinku i povrijedivši druge osobe, navode medicinski izvori.

Ni Hamas ni njegovo naoružano krilo, brigade Al-Qassam, nisu komentarisali ove izraelske tvrdnje.

Izraelske optužbe dolaze usred sve glasnijih upozorenja izraelskih analitičara i opozicionih ličnosti da bi Netanyahu mogao tražiti dalju eskalaciju u Gazi u izborne svrhe, a u jeku mogućnosti raspuštanja Kneseta i održavanja prijevremenih izbora.

Izrael je ubio više od 72.000 ljudi i povrijedio preko 172.000 u dvogodišnjoj brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine, koja je također uzrokovala široko uništenje koje je pogodilo 90% civilne infrastrukture, prije nego što je u oktobru prošle godine proglašen prekid vatre.