Izraelska vojska tvrdi da je ubila vojnog šefa Hamasa u napadu na Gazu

Serdar Dincel
27 Maj 2026•Ažuriranje: 27 Maj 2026
Izraelska vojska ustvrdila je u srijedu da je ubila Mohammeda Awdu u napadu na sjeveru Pojasa Gaze, navodeći da je on bio izabran za novog komandanta naoružanog krila palestinske grupe Hamas, prenosi Anadolu.
U utorak su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz također tvrdili da je vojska ciljala Awdu u zračnom napadu u gradu Gazi.
Ove tvrdnje uslijedile su nakon što je žestoko izraelsko bombardovanje pogodilo gusto naseljeno područje u centru grada Gaze uoči muslimanskog praznika Kurban-bajrama (Eid al-Adha), usmrtivši jednu Palestinku i povrijedivši druge osobe, navode medicinski izvori.
Ni Hamas ni njegovo naoružano krilo, brigade Al-Qassam, nisu komentarisali ove izraelske tvrdnje.
Izraelske optužbe dolaze usred sve glasnijih upozorenja izraelskih analitičara i opozicionih ličnosti da bi Netanyahu mogao tražiti dalju eskalaciju u Gazi u izborne svrhe, a u jeku mogućnosti raspuštanja Kneseta i održavanja prijevremenih izbora.
Izrael je ubio više od 72.000 ljudi i povrijedio preko 172.000 u dvogodišnjoj brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine, koja je također uzrokovala široko uništenje koje je pogodilo 90% civilne infrastrukture, prije nego što je u oktobru prošle godine proglašen prekid vatre.