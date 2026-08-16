Izraelska vojska tvrdi da je Abu Hassan Alaa ubijen u napadu u općini Ansar, a Hezbollah se još nije oglasio

Izraelska vojska tvrdi da je ubila visokog komandanta Hezbollaha na jugu Libana Izraelska vojska tvrdi da je Abu Hassan Alaa ubijen u napadu u općini Ansar, a Hezbollah se još nije oglasio

Izraelska vojska saopćila je u nedjelju da je u napadu na jugu Libana ubila Abu Hassana Alau, visokog komandanta libanske grupe Hezbollah.

Izraelska vojska je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u navela da je Alaa bio visoki komandant Hezbollahove jedinice Badder te da je ubijen u napadu na glavno sjedište te grupe u Ansaru.

U saopćenju se navodi da je napad izveden kao odgovor na aktivnosti Hezbollaha protiv izraelske vojske u sigurnosnoj zoni.

Hezbollah se zasad nije oglasio povodom tvrdnji izraelske vojske.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u subotu je saopćio da su u napadu, za koji je Izrael također optužio Hezbollah, u blizini granice teško povrijeđena tri izraelska vojnika.

Do najnovijih dešavanja dolazi u trenutku kada je Izrael intenzivirao vojne napade na Liban, uprkos okvirnom sporazumu između Bejruta i Tel Aviva kojim je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije i nastavak pregovora između dvije strane.

Uprkos višemjesečnim pregovorima, Izrael nastavlja vojnu kampanju protiv Libana, koja je počela 2. marta i u kojoj je, prema podacima libanskih vlasti, ubijeno najmanje 4.335 ljudi, dok je 12.277 ranjeno, a više od milion ljudi raseljeno.