Netanyahuove primjedbe dolaze usred neslaganja oko mape puta za razoružanje i izraelsko povlačenje iz Gaze prema sporazumu o prekidu vatre

Izraelska vojska se neće povući iz Gaze dok se Hamas "potpuno" ne razoruža, kazao Netanyahu Netanyahuove primjedbe dolaze usred neslaganja oko mape puta za razoružanje i izraelsko povlačenje iz Gaze prema sporazumu o prekidu vatre

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u utorak da se izraelska vojska neće povući iz područja koje zauzima u Pojasu Gaze dok palestinska grupa Hamas ne bude "potpuno" razoružana.

"Ostajem privržen našim sigurnosnim interesima", tvrdi Netanyahu u videu objavljenom na američkoj društvenoj mreži Facebook.

Njegov video je došao usred neslaganja oko mape puta koju je objavio Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa za razoružanje Hamasa i povlačenje Izraela iz Gaze prema sporazumu o prekidu vatre.

"Nećemo se povući sa naših trenutnih položaja dok Hamas ne bude potpuno razoružan", rekao je.

Izraelska vojska trenutno zauzima oko 70% pojasa Gaze, nakon genocidnog rata u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca i povrijeđeno preko 174.000 od oktobra 2023, prema palestinskim podacima.

Izrael je također nastavio da krši primirje koje je na snazi ​​od 10. oktobra 2025. godine, ubivši 1.252 Palestinca i ranivši 4.120.

Netanyahu je tvrdio da američki predsjednik Donald Trump i njegov tim vjeruju da mogu razoružati Hamas i demilitarizirati pojas Gaze.

“Poslali su nam nacrt koji nismo odobrili, a mi smo im poslali svoje komentare na njega”, rekao je on.

Tel Aviv insistira na tome da se razoružanje mora završiti prije bilo kakvog povlačenja, dok mapa puta koju je najavio Odbor za mir i prihvatio Hamas poziva da se ta dva koraka provode postepeno i paralelno.

Mapa puta predviđa prijenos uprave u Gazi na palestinski tehnokratski komitet, raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, stavljanje oružja pod odgovornost Nacionalnog komiteta za upravu Gaze pod međunarodnim nadzorom, uz postupno izraelsko povlačenje i napore za obnovu.

Međutim, odbor je u ponedjeljak, nakon sastanka između njegovog izaslanika Nikolaja Mladenova i Netanyahua, rekao da do potpunog povlačenja Izraela neće doći prije nego što teško i lako naoružanje, kao i tuneli, budu demontirani.

​​​​Sa svoje strane, Hamas je ponovo potvrdio posvećenost onome što je dogovoreno u vezi sa drugom fazom procesa prekida vatre.