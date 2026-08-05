Izraelska vojska saopćila da je započela napade na jug Libana uprkos pregovorima u Rimu

Mohammad Sio
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
Izraelska vojska saopćila je u srijedu da je započela izvođenje napada na jugu Libana, tvrdeći da je operacija odgovor na, kako je navela, očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbollaha.
Napadi su izvedeni dok su Bejrut i Tel Aviv u Rimu održavali drugi dan pregovora.
"Kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke organizacije Hezbollah, Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su izvođenje preciznih udara na jugu Libana", navodi se u saopćenju izraelske vojske.
Saopćenje je uslijedilo nedugo nakon što je izraelska vojska izdala upozorenje za evakuaciju stanovnicima sela Mansouri na jugu Libana, što je prvo takvo upozorenje u gotovo šest sedmica.
Glasnogovornica izraelske vojske za medije na arapskom jeziku, potpukovnica Ella Waweya izjavila je da je upozorenje izdano u svjetlu kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbollaha, ne iznoseći detalje o navodnim kršenjima.
Sastanak u glavnom gradu Italije u srijedu predstavlja drugi dan druge runde pregovora čiji je domaćin Rim. Prethodno je održano pet rundi razgovora u Washingtonu u okviru pregovaračkog procesa koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.