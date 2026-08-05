Izraelska vojska tvrdi da je ofanziva odgovor na navodna kršenje primirja od strane Hezbollaha, nakon što je stanovnicima mjesta Mansouri izdala upozorenje za evakuaciju

Izraelska vojska saopćila da je započela napade na jug Libana uprkos pregovorima u Rimu Izraelska vojska tvrdi da je ofanziva odgovor na navodna kršenje primirja od strane Hezbollaha, nakon što je stanovnicima mjesta Mansouri izdala upozorenje za evakuaciju

Izraelska vojska saopćila je u srijedu da je započela izvođenje napada na jugu Libana, tvrdeći da je operacija odgovor na, kako je navela, očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbollaha.

Napadi su izvedeni dok su Bejrut i Tel Aviv u Rimu održavali drugi dan pregovora.

"Kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke organizacije Hezbollah, Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su izvođenje preciznih udara na jugu Libana", navodi se u saopćenju izraelske vojske.

Saopćenje je uslijedilo nedugo nakon što je izraelska vojska izdala upozorenje za evakuaciju stanovnicima sela Mansouri na jugu Libana, što je prvo takvo upozorenje u gotovo šest sedmica.

Glasnogovornica izraelske vojske za medije na arapskom jeziku, potpukovnica Ella Waweya izjavila je da je upozorenje izdano u svjetlu kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbollaha, ne iznoseći detalje o navodnim kršenjima.

Sastanak u glavnom gradu Italije u srijedu predstavlja drugi dan druge runde pregovora čiji je domaćin Rim. Prethodno je održano pet rundi razgovora u Washingtonu u okviru pregovaračkog procesa koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.