Izraelske snage nastavile operacije u palestinskom izbjegličkom kampu sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema, uz hapšenja, pretrese kuća i ograničenja kretanja

Izraelska vojska ruši prodavnice i pooštrava ograničenja u blizini palestinskog izbjegličkog kampa Qalandia Izraelske snage nastavile operacije u palestinskom izbjegličkom kampu sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema, uz hapšenja, pretrese kuća i ograničenja kretanja

Izraelska vojska u četvrtak je počela rušiti komercijalne prodavnice u blizini palestinskog izbjegličkog kampa Qalandia, sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema, dok je istovremeno pooštrila vojna ograničenja na tom području.

Ovi događaji uslijedili su tokom nastavka izraelskih vojnih napada na kamp već drugi uzastopni dan.

Prema saopćenjima Uprave Jerusalema, izraelska vojska je od ranih jutarnjih sati putem zvučnika objavila policijski sat u gradu Kafr Aqab te zatvorila sve raskrsnice i puteve koji vode prema Jerusalemu, uključujući ulicu Al-Ma'had, uz snažno vojno prisustvo i pojačane sigurnosne mjere.

Izraelska vojska se nije odmah oglasila o rušenju objekata niti o vojnim mjerama na tom području.

Rušenja se odvijaju dok izraelska vojska drugog dana zaredom provodi operacije u izbjegličkom kampu Qalandia, gdje je izvršila opsežne pretrese kuća, hapšenja, napade na palestinske stanovnike i pretvaranje kuća u vojne punktove.

Mohammad Aslan, predsjednik Odbora za narodne službe izbjegličkog kampa Qalandia, koji djeluje pri Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO), ranije tokom dana rekao je za Anadolu da je situacija u kampu izuzetno teška.

Aslan je dodao da su tokom racija tri osobe zadobile teške povrede usljed brutalnog premlaćivanja, uključujući jednu osobu koja je zadobila frakturu lobanje, dok je više od 60 osoba pretrpjelo posljedice udisanja suzavca.

Izraelska vojska pokrenula je u ranim jutarnjim satima u srijedu veliku vojnu operaciju u izbjegličkom kampu Qalandia i obližnjem gradu Kafr Aqab, sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema.

Izraelske snage gotovo svakodnevno provode racije širom gradova i naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.

Od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze 7. oktobra 2023. godine, izraelska vojska i doseljenici intenzivirali su napade širom okupirane Zapadne obale, pri čemu je ubijeno najmanje 1.182 Palestinaca, povrijeđeno oko 13.000, a uhapšeno gotovo 24.000 ljudi.

Izraelski napadi uključivali su i rušenje kuća i objekata, paljenje džamija, uništavanje poljoprivrednog zemljišta buldožerima, sprečavanje poljoprivrednika da pristupe svojoj zemlji, prisilno raseljavanje Palestinaca i širenje ilegalnih naselja na palestinskoj teritoriji.