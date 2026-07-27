Palestinskim ljekarima zabranjeno da dođu do ranjenog čovjeka u Kalandiji

Izraelska vojska ranila Palestinca, naredila rušenje deset kuća na okupiranoj Zapadnoj obali Palestinskim ljekarima zabranjeno da dođu do ranjenog čovjeka u Kalandiji

Izraelska vojska ranila je Palestinca tokom nedjeljne racije na izbjeglički kamp Kalandija sjeverno od okupiranog Istočnog Jerusalema, te izdala obavještenja o rušenju deset palestinskih domova i objekata na okupiranoj Zapadnoj obali.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca saopćilo je da su izraelske snage blokirale jednu od ekipa hitne pomoći da dođe do čovjeka.

Guvernorat Jerusalema saopštio je da su izraelske trupe ispaljivale bojevu municiju i suzavac tokom racije, pri čemu je suzavac izazvao požar među gustim drvećem unutar obližnjeg Instituta za tehničku obuku Kalandija.

Izraelske snage su također izvršile raciju u blizini izbjegličkog kampa Al-Jalazone sjeverno od Al-Bireha na centralnoj okupiranoj Zapadnoj obali, ispalivši suzavac usred vojnog raspoređivanja u tom području, navodi zvanična palestinska novinska agencija Wafa.

U gradu Beit Dajan istočno od Nablusa, izraelske snage predale su palestinskim stanovnicima obavještenja o rušenju deset kuća i objekata.

Wafa je objavila, citirajući Tawfiqa al-Hajj Muhammada, zamjenika šefa vijeća Beit Dajan, da su obavještenja usmjerena na domove i poljoprivredne objekte u centralnim i istočnim dijelovima grada, uključujući i objekat za perad.

Izraelske snage su također izvršile napad na grad Ajja južno od Dženina koristeći oklopne transportere Eitan u pratnji pješadijskih trupa.

Vojnici su bili raspoređeni po cijelom gradu i zauzeli krovove nekoliko kuća, izvijestio je Wafa, dodajući da nisu zabilježena hapšenja ili povrijeđeni.

Izraelska vojska nije odmah komentirala racije ili obavještenja o rušenju.

U petak su izraelski okupatori uz podršku vojske napali palestinski grad Tell u blizini Nablusa, ubivši četiri Palestinca. Dva Izraelca su takođe ubijena u pucnjavi tokom sukoba, prema palestinskim i izraelskim izvorima.

Izraelske snage su također nametnule opsadu Nablusa i okolnih gradova nakon nasilja, izvršile masovna hapšenja i najavile pripreme za opsežnu vojnu operaciju širom Zapadne obale.

Od oktobra 2023. godine, izraelske snage i okupatori ubili su najmanje 1.182 Palestinca na Zapadnoj obali, ranili hiljade i pritvorili oko 24.000, prema zvaničnim palestinskim podacima.