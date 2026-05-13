Izraelska vojska pritvorila desetine ljudi u raciji na Zapadnoj obali

Izraelski okupatori napadaju palestinsku imovinu, kradu ovce i traktore na periferiji Sinjila, sjeverno od Ramale

Izraelske snage pritvorile su desetine Palestinaca tokom vojne racije na Zapadnoj obali u srijedu, dok su okupatori eskalirali svoje napade širom okupirane teritorije, rekli su svjedoci.

Svjedoci su za Anadolu rekli da su izraelske snage upale u grad Dura, južno od Hebrona, s nekoliko vojnih vozila, pretresle nekoliko kuća i vandalizirale njihov sadržaj.

Prema riječima svjedoka, izraelske snage su pritvorile više od 22 osobe, uključujući advokata, i satima ih ispitivale u kućama koje su pretvorile u privremene pritvorske centre prije nego što su ih kasnije pustile.

Tokom povlačenja, izraelske snage su ispalile šok bombe i suzavac na stanovnike, uzrokujući privremeno gušenje nekoliko ljudi, dodali su svjedoci.

Videosnimci koji kruže internetom prikazuju izraelske snage kako upadaju u kuće i pretvaraju jednu u mjesto za pritvor. Drugi video prikazuje kako se pritvorenici puštaju nakon ispitivanja.

U međuvremenu, grupa izraelskih okupatora izvršila je raciju na periferiju Sinjila, sjeverno od Ramale, napala palestinsku imovinu i ukrala stado ovaca, poljoprivredne traktore i vozila, rekli su svjedoci.

Prema riječima svjedoka, izraelske snage su štitile okupatore tokom napada, spriječile Palestince da im se suoče i ispalile suzavac i šok bombe prema stanovnicima.

Napad se dogodio usred rastućih napada okupatora na Zapadnoj obali, uključujući napade na palestinska sela, podmetanje požara na imovini i oduzimanje zemljišta.

Okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, doživjela je eskalaciju izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i prekomjernu upotrebu sile, uz rastuće napade okupatora na Palestince i njihovu imovinu.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i okupatora ubili su 1.155 Palestinaca, ranili oko 11.750 i doveli do hapšenja skoro 22.000, prema zvaničnim palestinskim podacima.