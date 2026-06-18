Vojska također traži zadržavanje tampon-zone i razoružavanje Hezbollaha, navodi izraelski list, dok memorandum SAD-a i Irana o okončanju rata stupa na snagu na svim frontovima, uključujući Liban

Izraelska vojska poziva vladu da sačuva slobodu izvođenja napada širom Libana Vojska također traži zadržavanje tampon-zone i razoružavanje Hezbollaha, navodi izraelski list, dok memorandum SAD-a i Irana o okončanju rata stupa na snagu na svim frontovima, uključujući Liban

Izraelska vojska pozvala je vladu da zadrži slobodu provođenja vojnih operacija širom Libana, očuva tampon-zonu i nastavi s nastojanjima da se Hezbollah razoruža, objavio je u četvrtak izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth".

Prema navodima lista, vojska je političkom rukovodstvu Izraela uputila ono što je opisano kao važnu poruku u vezi s budućim vojnim djelovanjem u Libanu.

Taj potez uslijedio je samo nekoliko sati nakon što su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana potpisali memorandum o razumijevanju o okončanju rata na svim frontovima, uključujući Liban.

U izvještaju se tvrdi da nedavno smanjenje izraelskih napada duboko unutar Libana nije rezultat promjene politike, već izostanka jasnih instrukcija političkog vrha.

"Vojska ne zna šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno", citira list vojne izvore.

Stav izraelske vojske, kako se navodi, djeluje suprotno odredbama američko-iranskog sporazuma, za koji iranski zvaničnici tvrde da uključuje obavezu okončanja vojnih operacija u Libanu te poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje.