Izraelska vojska poziva vladu da sačuva slobodu izvođenja napada širom Libana

Şahin Demir
18. juni 2026.•Ažuriranje: 18. juni 2026.
Izraelska vojska pozvala je vladu da zadrži slobodu provođenja vojnih operacija širom Libana, očuva tampon-zonu i nastavi s nastojanjima da se Hezbollah razoruža, objavio je u četvrtak izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth".
Prema navodima lista, vojska je političkom rukovodstvu Izraela uputila ono što je opisano kao važnu poruku u vezi s budućim vojnim djelovanjem u Libanu.
Taj potez uslijedio je samo nekoliko sati nakon što su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana potpisali memorandum o razumijevanju o okončanju rata na svim frontovima, uključujući Liban.
U izvještaju se tvrdi da nedavno smanjenje izraelskih napada duboko unutar Libana nije rezultat promjene politike, već izostanka jasnih instrukcija političkog vrha.
"Vojska ne zna šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno", citira list vojne izvore.
Stav izraelske vojske, kako se navodi, djeluje suprotno odredbama američko-iranskog sporazuma, za koji iranski zvaničnici tvrde da uključuje obavezu okončanja vojnih operacija u Libanu te poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje.