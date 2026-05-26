Izraelska vojska poziva rezerviste radi proširenja ofanzive u Libanu Odluka uslijedila nakon poziva načelnika Generalštaba na obnovu napada na Bejrut uprkos primirju

Izraelska vojska izdala je naredbe za mobilizaciju rezervnog sastava kako bi proširila svoju ofanzivu u Libanu, javio je u utorak izraelski javni servis KAN.

Prema izvještaju, vojska je započela pozivanje rezervista s ciljem povećanja aktivnosti izvan linije primirja u Libanu, a vojnicima koji su nedavno završili službu naređeno je da se odmah vrate u jedinice.

Broj mobiliziranih rezervista nije preciziran.

Ovaj potez uslijedio je nakon sastanka izraelskog sigurnosnog kabineta održanog u nedjelju, na kojem je načelnik Generalštaba Eyal Zamir navodno pozvao na obnovu napada na libansku prijestolnicu Bejrut, kao odgovor na napade dronovima koje izvodi Hezbollah.

Izrael je u aprilu privremeno obustavio napade na Bejrut na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, dok su Washington i Teheran, uz posredovanje Pakistana, vodili diplomatske razgovore o okončanju rata započetog 28. februara.

Međutim, napadi su nastavljeni uprkos primirju. Prema podacima libanskih vlasti, od 2. marta u izraelskim bombardovanjima poginulo je gotovo 3.200 ljudi, više od 9.600 je ranjeno, dok je preko 1,6 miliona osoba raseljeno usljed prekograničnih sukoba s Hezbollahom.