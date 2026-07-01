Gradonačelnik kaže da zatvaranje izoluje Sinjil nakon što su trupe zatvorile posljednji pristupni put, nazivajući taj potez "neviđenom eskalacijom" izraelske politike kolektivnog kažnjavanja

Izraelska vojska potpuno blokirala grad Sinjil na okupiranoj Zapadnoj obali Gradonačelnik kaže da zatvaranje izoluje Sinjil nakon što su trupe zatvorile posljednji pristupni put, nazivajući taj potez "neviđenom eskalacijom" izraelske politike kolektivnog kažnjavanja

Izraelska vojska je u srijedu zatvorila grad Sinjil u centralnom okupiranom dijelu Zapadne obale nakon što je zatvorila posljednji preostali put koji ga povezuje sa obližnjim selima, prema riječima lokalnih zvaničnika, javlja Anadolu.

Gradonačelnik Sinjila Moataz Tawafsha rekao je da su izraelske snage blokirale posljednji pristupni put gradu zemljanim humcima, nazivajući to neviđenim potezom.

Rekao je da se zatvaranja sada protežu dalje od glavnih ulaza na sporedne i poljoprivredne puteve, ostavljajući Sinjil potpuno izoliranim.

Prema Tawafshi, izraelske snage su zatvorile šest glavnih ulaza i 16 sporednih i poljoprivrednih puteva koristeći željezna vrata, zemljane humke i kamene barijere kao dio pojačane opsade grada.

"U Sinjilu, okupacija nije samo zatvorila puteve, pokušava zatvoriti pristup sredstvima za život, životu, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju", rekao je.

Optužio je izraelske vlasti da nameću "svaki oblik kolektivnog kažnjavanja" gradu i rekao da pokušavaju izolirati i ugušiti njegove stanovnike.

"Ono što se događa nije samo zatvaranje puteva, već potpuno gušenje grada i neviđena eskalacija koja povećava patnju stanovnika", dodao je Tawafsha.

Pozvao je međunarodne humanitarne organizacije i organizacije za ljudska prava da hitno intervenišu kako bi zaustavile izraelsku politiku kolektivnog kažnjavanja u gradu, koji se nalazi sjeverno od Ramallaha.

Posljednjih godina, izraelske vlasti su podigle žičanu ogradu duž istočne strane Sinjila uz Rutu 60 i postavile kapije na njegove glavne ulaze, odsijecajući grad od velikih površina poljoprivrednog zemljišta.

Ranije u srijedu, Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor zidu saopćila je da je Izrael zauzeo oko 115 hektara zemlje koja pripada Sinjilu i proglasio je "državnim zemljištem" kao dio planova za proširenje ilegalnog naselja Karmei Tzur izgrađenog na gradskom zemljištu.

Od 8. oktobra 2023. godine, u izraelskim vojnim operacijama širom okupirane Zapadne obale ubijena su 1.173 Palestinca, a ranjeno 12.666.



U istom periodu je uhapšeno oko 23.000 ljudi, prema palestinskim podacima.